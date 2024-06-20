Πούτιν: Το ΝΑΤΟ δημιουργεί απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε σήμερα τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ ότι δημιουργεί μια απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας στην Ασία, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Είπε επίσης ότι η Νότια Κορέα θα κάνει "ένα μεγάλο λάθος" αν αποφασίσει να προμηθεύσει με όπλα την Ουκρανία και ότι η Σεούλ δεν πρέπει να ανησυχεί καθόλου για το σύμφωνο αμοιβαίας αμυντικής συνεγασίας μεταξύ Μόσχας και Βόρειας Κορέας.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ότι η Νότια Κορέα θα επανεξετάσει τη δυνατότητα να προμηθεύσει την Ουκρανία με όπλα, μετά το σύμφωνο αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας σε περίπτωση που η κάθε χώρα δεχθεί επίθεση, το οποίο υπέγραψαν οι ηγέτες της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας.

Ο Πούτιν έκανε αυτές τις δηλώσεις σε δημοσιογράφους στο Βιετνάμ στο τέλος της διήμερης περιοδείας του στην Ασία. Χθες είχε συνομιλίες στη Βόρεια Κορέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

