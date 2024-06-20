«Συμπληγάδες» για Μακρόν: Το Λαϊκό Μέτωπο και η Ακροδεξιά

Μετά τη διάλυση της Γαλλικής Eθνοσυνέλευσης από τον πρόεδρο Μακρόν την επομένη των ευρωεκλογών και την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών, οι υποψήφιοι βρίσκονται υπό πίεση.

Παγιδευμένοι στις δικλείδες του χρόνου που επέβαλε ο Εμμανουέλ Μακρόν με τη διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης την επομένη των ευρωεκλογών, οι υποψήφιοι για τις βουλευτικές εκλογές τρέχουν να προλάβουν. Όλα πρέπει να τελειώσουν μέσα σε τρεις εβδομάδες, στις 30 Ιουνίου για τον πρώτο γύρο, στις 7 Ιουλίου για τον δεύτερο.

Τη Δευτέρα ξεκίνησε επίσημα η προεκλογική εκστρατεία

Εμβρόντητοι οι πάντες και ιδιαίτερα οι βουλευτές που έχασαν τις θέσεις τους, προσπαθούν να καταλάβουν τι έφταιξε και κυρίως τι πρέπει να αποφύγουν στην εκστρατεία τους για να ξανακερδίσουν. Είναι προφανές ότι αυτό που τελικά αποφεύγουν και που έχει εξοβελιστεί από αφίσες και πάνελ, ακόμα και στους «Μακρονικούς», το εκλογικό στρατόπεδο του προέδρου, είναι η φωτογραφία του Εμμανουέλ Μακρόν, που θεωρείται πλέον ζημιογόνος.



Ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Αττάλ που έχει την ευθύνη της εκστρατείας το διαπίστωσε άθελά του τη Δευτέρα, όταν ψηφοφόρος του Μακρόν τον αιφνιδίασε στον δρόμο λέγοντάς του: «Θα σου σφίξω το χέρι γιατί είσαι καλός και έκανες πολλά καλά στην Παιδεία. Θα πρέπει όμως να πεις στον πρόεδρο να κλείσει το στόμα του. (...) Καταλάβετέ με, ο πρόεδρος μάς έχει τσακίσει. Άντε και καλή τύχη για εσάς, όχι γι' αυτόν εκεί ψηλά». Το επίμαχο βίντεο έχει κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ανατροπή του πολιτικού πεδίου από Μακρόν

Πέρασαν κάποια χρόνια απ' όταν ένας νεαρός υπουργός 38 ετών, πρώην τραπεζίτης, ονόματι Εμμανουέλ Μακρόν, εύρημα και προβολή του σοσιαλιστή προέδρου Φρανσουά Ολάντ, ανέτρεψε το πολιτικό πεδίο στη Γαλλία, υποχρεώνοντας μάλιστα τον μέντορά του Ολάντ να μην επιχειρήσει δεύτερη θητεία. Ο φιλόδοξος 38χρονος εγκατέλειψε το σκάφος των Σοσιαλδημοκρατών και αποφάσισε να κολυμπήσει μόνος για τις προεδρικές εκλογές του 2017, πετυχαίνοντας έναν πρωτοφανή θρίαμβο.



Η ιδέα του ήταν να αντικαταστήσει το παραδοσιακό χάσμα μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς με ένα άλλο: μεταξύ φιλο-ευρωπαίων και ευρωσκεπτικιστών ή μεταξύ προοδευτικών και συντηρητικών ή εθνικιστών. Αυτό το πολιτικό εγχείρημα λειτούργησε με μικρά βήματα τα τελευταία 7 χρόνια. Το είδαμε στις ανακατατάξεις που έκανε επιλέγοντας πρωθυπουργούς ή υπουργούς δεξιά και αριστερά. Ήταν το περίφημο « En même temps», που στα ελληνικά αποδίδεται ως «Συγχρόνως». Με τα χρόνια διαμορφώθηκε μια κατάσταση, την οποία και ο ίδιος τροφοδότησε, αναδεικνύοντας την Ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν ως τον βασικό του αντίπαλο.



Η Αριστερά αγωνιούσε από την πλευρά της να συγκεντρώσει τα διασκορπισμένα μέλη της (Σοσιαλιστές, Οικολόγοι, Κομμουνιστές και Ανυπότακτοι του Μελανσόν), για να καταλήξει σε μια Ένωση - έμπνευση του Μελανσόν- ονόματι NUPES, που συχνά αποδείχθηκε αλλοπρόσαλλη. Γι' αυτό και πολλοί μίλησαν για «ασυμβίβαστη Αριστερά».



Η δημοκρατική Δεξιά των Ρεπουμπλικανών είχε δραματικά συρρικνωθεί, μετά το ταπεινωτικό ποσοστό 4,78% της Βαλερί Πεκρές στις προεδρικές του 2022.

Η έκπληξη ήρθε από την Αριστερά

Στις τελευταίες ευρωεκλογές, η Δεξιά και η Αριστερά παρέμειναν πίσω, με τους Μακρονικούς και την Ακροδεξιά να πρωτοστατούν. Με τη διάλυση της Βουλής ο Εμμανουέλ Μακρόν θέλησε, με τη μέθοδο του αιφνιδιασμού, να πετύχει το τελικό κτύπημα στο μεγάλο πολιτικό εγχείρημα.



Τελικά, όμως, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως το περίμενε: Αυτό που δεν είχε προβλέψει, και αιφνιδίασε και τον ίδιο, ήταν η συμφιλίωση των κομμάτων της «ασυμβίβαστης» Αριστεράς και η δημιουργία του μπλοκ «Λαϊκό Μέτωπο». Προφανώς, στοιχημάτιζε, και στοιχηματίζει ακόμα και σήμερα, ότι θα υπάρξουν προσεγγίσεις για τη δημιουργία ενός νέου κέντρου βάρους με βάση τους Μακρονικούς και εναρμονισμένο αριστερά και δεξιά με σοσιαλδημοκράτες, εκτός του Λαϊκού Μετώπου, και τους δημοκρατικούς Ρεπουμπλικανούς, εκτός Σιοτί και Εθνικής Συσπείρωσης, ικανού να αντιμετωπίσει το σκληρό μπλοκ της Εθνικής Συσπείρωσης της Ακροδεξιάς. Ενός νέου μπλοκ, ενός διευρυμένου κέντρου ικανού να κτίσει συνασπισμό για τη δημιουργία πλειοψηφίας, ώστε να αποτρέψει τον ακροδεξιό Ζορντάν Μπαρντελά από την πρωθυπουργία.

Ο Μπαρντελά φοβάται, παρών ο Ολάντ

Για την ώρα το τοπίο είναι θολό για τους Γάλλους που νιώθουν σιωπηλούς τριγμούς απ’ όλες τις πλευρές: Ο έως τώρα θαρραλέος, με τις άπειρες selfies Μπαρντελά, δείχνει ότι αρχίζει να φοβάται και καθημερινά έχουμε και ένα πισωγύρισμα στο πρόγραμμά του, όπως για τις συντάξεις ή τον ΦΠΑ, με τη δικαιολογία ότι είναι νωρίς και υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Δεδομένα, τα οποία αξιοποιούν οι Μακρονικοί επισημαίνοντας την αναξιοπιστία της Aκροδεξιάς. «Ο Μπαρντελά φοβάται για τις ικανότητές του» δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Oικονομίας Μπρουνό Λεμέρ.



Από την άλλη πλευρά, το Λαϊκό Μέτωπο είναι στα πάνω του, ύστερα μάλιστα από την απόκτηση της υποψηφιότητας ενός πρώην προέδρου, του Φρανσουά Ολάντ, στην Κορέζ. Παρ’ ότι για πολλούς «ένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο», ο ίδιος θεώρησε ότι πήρε την απόφαση γιατί «η κατάσταση είναι περισσότερο σοβαρή από ποτέ, με την Ακροδεξιά πιο κοντά στην εξουσία όσο ποτέ» και πρόσθεσε: «Δεν έχω καμία προσωπική επιδίωξη», προλαβαίνοντας έτσι τα κακά πνεύματα που θα ήθελαν να δουν κάποιο ίχνος εκδίκησης προς τον πρώην 38χρονο προστατευόμενό του που το 2017 τον υποχρέωσε να αποσυρθεί από μια άλλη υποψηφιότητα, αυτή για τις προεδρικές. Οι Μακρονικοί δήλωσαν ότι δεν θα αντιτάξουν δικό τους υποψήφιο στην εκλογική περιφέρεια της Κορέζ, κλείνοντας έτσι τον κύκλο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.