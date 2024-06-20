Σκανδιναβικές χώρες: Συμφώνησαν για διάδρομο στρατιωτικών μεταφορών στην Αρκτική

Η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία συμφώνησαν να δημιουργήσουν έναν διάδρομο στρατιωτικών μεταφορών που θα διασχίζει τον βορρά καθεμιάς από τις τρεις χώρες, ανακοίνωσε σήμερα ο Νορβηγός πρωθυπουργός.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί "σημαντικό στάδιο" για τις τρεις χώρες οι οποίες είναι πλέον όλες μέλη του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Γιόνας Γκαρ Στόρε.

Η Φινλανδία και η Σουηδία εγκατέλειψαν δεκαετίες στρατιωτικής ουδετερότητας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με το Ελσίνκι να εντάσσεται στην Ατλαντική Συμμαχία τον Απρίλιο του 2023 και τη Στοκχόλμη τον Μάρτιο του 2024.

"Σήμερα, συμφωνήσαμε να καθορίσουμε έναν διάδρομο στρατιωτικών μεταφορών μέσω της βόρειας Νορβηγίας, της βόρειας Σουηδίας και της βόρειας Φινλανδίας", δήλωσε ο Στόρε στο τέλος της συνάντησης με τον Σουηδό ομόλογό του Ουλφ Κρίστερσον και τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ.

"Αυτό θα επιτρέψει την ταχεία μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού από τα νορβηγικά λιμάνια στη Φινλανδία περνώντας από τη Σουηδία", πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης.

Η Αρκτική έχει γίνει στρατηγική περιοχή τα τελευταία χρόνια, καθώς το λιώσιμο των πάγων λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη ανοίγει δρόμους ναυσιπλοΐας και προσφέρει προοπτικές εκμετάλλευσης του πλούτου των κοιτασμάτων πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευμάτων.

Τον Μάρτιο, το ΝΑΤΟ διοργάνωσε επίσης στην περιοχή την άσκηση "Nordic Response", η οποία εντασσόταν στην επιχείρηση Steadfast, τη μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση της Συμμαχίας μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου.

Η Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν ενίσχυσε από την πλευρά της στις στρατιωτικές της ικανότητες στην περιοχή, στην οποία βρίσκεται ο ισχυρός Βόρειος Στόλος.

Η νορβηγική κυβέρνηση αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι οι υπουργοί Άμυνας θα ηγηθούν των εργασιών οργάνωσης αυτού του διαδρόμου μεταφορών.

"Μαζί, θα εντοπίσουν τα σημεία συμφόρησης, θα επικαιροποιήσουν τους απαραίτητους κανονισμούς και τη νομοθεσία, και θα επενδύσουν στις απαιτούμενες υποδομές για να εγγυηθούν μια ταχεία και αποτελεσματική στρατιωτική κινητικότητα", αναφέρει ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.