Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα σκέφτεται πιθανές αλλαγές στο πυρηνικό της δόγμα, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη χρήση πυρηνικών όπλων.
Το υφιστάμενο δόγμα ορίζει ότι η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοια όπλα ως απάντηση σε πυρηνική επίθεση ή σε περίπτωση συμβατικής επίθεσης που αποτελεί υπαρξιακή απειλή για το κράτος.
Ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις αυτές στους δημοσιογράφους στο τέλος της επίσκεψής του στο Βιετνάμ.
