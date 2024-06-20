Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα σκέφτεται πιθανές αλλαγές στο πυρηνικό της δόγμα, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη χρήση πυρηνικών όπλων.

Το υφιστάμενο δόγμα ορίζει ότι η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοια όπλα ως απάντηση σε πυρηνική επίθεση ή σε περίπτωση συμβατικής επίθεσης που αποτελεί υπαρξιακή απειλή για το κράτος.

Ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις αυτές στους δημοσιογράφους στο τέλος της επίσκεψής του στο Βιετνάμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

