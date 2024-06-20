Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πούτιν από Βιετνάμ: Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει το πυρηνικό της δόγμα

Το υφιστάμενο δόγμα ορίζει ότι η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοια όπλα ως απάντηση σε πυρηνική επίθεση

Πυρηνικά

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα σκέφτεται πιθανές αλλαγές στο πυρηνικό της δόγμα, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη χρήση πυρηνικών όπλων.

Το υφιστάμενο δόγμα ορίζει ότι η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοια όπλα ως απάντηση σε πυρηνική επίθεση ή σε περίπτωση συμβατικής επίθεσης που αποτελεί υπαρξιακή απειλή για το κράτος.

Ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις αυτές στους δημοσιογράφους στο τέλος της επίσκεψής του στο Βιετνάμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βιετνάμ Πούτιν πυρηνικά
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark