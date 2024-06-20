Ρίσι Σούνακ: Στη μάχη πολιτικής επιβίωσης

Καθώς το κυβερνών κόμμα των Συντηρητικών παλεύει για την πολιτική του επιβίωση, τρεις δημοσκοπήσεις δείχνουν τον αφανισμό του. Κινδυνεύει και η έδρα του πρωθυπουργού Σούνακ;

Αδιαμφισβήτητα ήταν μια δύσκολη πενταετία για τους Συντηρητικούς. Το 2019 η νίκη υπό την ηγεσία του Μπόρις Τζόνσον ήταν θριαμβευτική, καθώς κατάφερε να τους κρατήσει στην εξουσία για περισσότερο από μια δεκαετία, ενώ το Μπρέξιτ αποτέλεσε βασικό σημείο καμπής για αυτήν τη νίκη. Όσο πιο μεγάλη όμως είναι μια άνοδος, τόσο πιο οδυνηρή αναμένεται η πτώση. Αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνουν και με το παραπάνω οι τωρινές δημοσκοπήσεις για τους Τόρις, μόλις δύο εβδομάδες πριν τις εθνικές εκλογές της 4ης Ιουλίου.



Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων YouGov, Savanta και More in Common δείχνουν συντριπτική νίκη των Εργατικών, ενώ τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για «Συντηρητικό αφανισμό». Τα αποτελέσματα είναι χαρακτηριστικά.

Δεύτερο κόμμα με μόλις 53 από τις 650 έδρες οι Συντηρητικοί

Συγκεκριμένα, το YouGov δείχνει ότι οι Εργατικοί θα διασφαλίσουν 425 έδρες από τις 650 της Βουλής των Κοινοτήτων, οι Συντηρητικοί θα παλέψουν με 108 έδρες, ενώ τρίτο κόμμα θα είναι οι Φιλελεύθεροι με 67. Πιο σκληρές είναι οι προβλέψεις της δημοσκόπησης από τη Savanta που δημοσίευσε αποκλειστικά η εφημερίδα Telegraph. Συγκεκριμένα, δίνει 516 έδρες για τους Εργατικούς, μόλις 53 έδρες για τους Τόρις, ενώ με πολύ μικρή διαφορά έρχονται τρίτοι οι Φιλελεύθεροι με 50 έδρες. Τα αποτελέσματα της More in Common μοιάζουν να είναι τα πιο «συντηρητικά», δίνοντας 406 έδρες στη μέχρι τώρα αξιωματική αντιπολίτευση, 155 έδρες για το μέχρι πρότινος κυβερνών κόμμα, ενώ με αρκετά λιγότερες έδρες, 49, κατατάσσονται ως τρίτο κόμμα οι Φιλελεύθεροι.



Ένα είναι σίγουρο, ότι και στις τρεις δημοσκοπήσεις η νίκη των Εργατικών μοιάζει πως θα σαρώσει τα πάντα, ενώ οι Τόρις με περισσότερες από 200 έδρες χαμένες δείχνουν να παλεύουν ακόμα και για την πολιτική τους επιβίωση. Αν τα χειρότερα αποτελέσματα για τους Συντηρητικούς επιβεβαιωθούν, θα είναι ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που έχει διασφαλίσει ποτέ το κόμμα στην ιστορία των 190 χρόνων του. Για τους Εργατικούς όμως ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Αν ο Σερ Κιρ Στάρμερ, ηγέτης των Εργατικών, επιβεβαιώσει τα πιο αισιόδοξα αποτελέσματα, θα ξεπεράσει ακόμα και τη νίκη του Σερ Τόνι Μπλερ το 1997 με 418 έδρες.



Στον σχολιασμό που γίνεται πάντως μία ημέρα μετά για την ακρίβεια των προβλέψεων, αναφέρεται ότι και οι τρεις δημοσκοπήσεις θεωρούνται πιο αξιόπιστες σε σχέση με τις "συνηθισμένες" δημοσκοπήσεις, καθώς χρησιμοποιούν εξειδικευμένα στατιστικά μοντέλα. Συγκεκριμένα, οι δημοσκοπήσεις αυτές υπολογίζουν διάφορες μεταβλητές από τους συμμετέχοντες όπως ηλικία, φύλο και εκπαίδευση, ενώ ο αριθμός του δείγματος πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος από τις κοινές δημοσκοπήσεις.

Τα 3/4 του υπουργικού συμβουλίου εκτός Κοινοβουλίου

Οι Συντηρητικοί παλεύουν έστω και για την ελάχιστη ανατροπή. Ο υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ, από το ετήσιο Times CEO Summit που παρευρέθηκε σήμερα, εξέφρασε την ανησυχία του ότι μια «ανεξέλεγκτη πλειοψηφία» των Εργατικών θα τους καθιστούσε «πιο επιρρεπείς στο να υποκύπτουν στα ένστικτά τους και όχι στους συμβιβασμούς που πρέπει να γίνονται».



Χαρακτηριστικό της πανωλεθρίας των Συντηρητικών στις εθνικές εκλογές είναι πως σύμφωνα με τα στοιχεία, υπολογίζεται ότι τα 3/4 του υπουργικού συμβουλίου θα χάσουν την έδρα τους. Ανάμεσα σε αυτούς και ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, ο οποίος δεν δείχνει πως έχει διασφαλίσει τη θέση του στην εκλογική περιφέρεια του Ρίτσμοντ στο North Yorkshire, που κατά τα άλλα θεωρούταν μια σίγουρη έδρα για το κόμμα. Πρωτοκλασάτοι βουλευτές και υπουργοί της κυβέρνησης αναμένεται να έχουν την ίδια τύχη. Ο υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ βαδίζει στα ίδια μονοπάτια, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι και ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς είναι κάποιοι από τη μακρά λίστα των Συντηρητικών που αναμένεται να χάσουν την έδρα τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.