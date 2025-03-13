Τους 13 έχει φτάσει ο αριθμός των τραυματιών, μετά τη σεισμική δόνηση που έπληξε τα περίχωρα της Νάπολης, ενώ σημειώθηκαν διάφορες υλικές ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο κυβερνήτης της Καμπανίας, Βιντσέντσο ντε Λούκα, ζήτησε «την ενεργοποίηση της κατάστασης κινητοποίησης της Εθνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας», ενώ πρόσθεσε πως ξεκίνησε το στήσιμο μια σταθερής δομής στην πρώην ΝΑΤΟϊκή βάση στο Μπανιόλι, όπου χθες το βράδυ δεκάδες πολίτες έσπευσαν να βρουν καταφύγιο ενώ ήταν κλειστή.

«Το σενάριο της εκκένωσης δεν πρέπει να αποκλειστεί», τόνισε ο Ιταλός υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νέλο Μουσουμέτσι, αναφερόμενος στον σεισμό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (13/3).

A powerful 4.4-magnitude earthquake shook #Italy's #Naples and surrounding areas early Thursday morning, marking the strongest tremor to hit the city in four decades. pic.twitter.com/P4qYfEExuO — Online24x7 (@ComOnline24x7) March 13, 2025

Αν και «προς το παρόν, το INGV (Ιταλικό Γεωδυναμικό) μας λέει ότι αναμένεται μία ακολουθία δονήσεων, ωστόσο καμία από αυτές δεν υποδεικνύει επικείμενη (ηφαιστειακή) δραστηριότητα», δήλωσε ο υπουργός στο ιταλικό δημόσιο κανάλι Rainews24.

«Τα κτίρια δεν είναι ποτέ ασφαλή. Μπορεί κανείς να παρέμβει για να μειώσει την έκθεση σε κίνδυνο, αλλά μηδενικός κίνδυνος δεν υπάρχει. Όσοι ζουν σε αυτή την περιοχή γνωρίζουν ότι πρέπει να “συζούν” με τον κίνδυνο» πρόσθεσε ο Μουσουμέτσι.

