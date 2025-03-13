Η υγεία του πάπα Φραγκίσκου βελτιώνεται σταδιακά, δηλώνουν πηγές του Βατικανού

Πηγές του Βατικανού, με αναφορά στην ελαφρά, σταδιακή βελτίωση της υγείας του πάπα Φραγκίσκου, άφησαν σήμερα να διαρρεύσει ότι "για να μπορέσουν να αλλάξουν τα πράγματα, χρειάζεται χρόνος και υπομονή".

Οι ίδιες πηγές δεν απέκλεισαν ότι τις επόμενες ημέρες μπορεί να οργανωθεί μια νέα, δεύτερη συνάντηση των δημοσιογράφων με τους θεράποντες ιατρούς του ποντίφικα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αργεντινός πάπας σήμερα προσευχήθηκε, έκανε φυσιοθεραπεία και συνέχισε τις ασκήσεις για την αναπνοή.

Οι γιατροί και οι νοσοκόμοι της πολυκλινικής Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης δώρισαν σήμερα στον Φραγκίσκο μια τούρτα με δώδεκα κεράκια, για την επέτειο των 12 ετών από την εκλογή του από το κονκλάβιο των καρδιναλίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

