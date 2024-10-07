Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συζητήσει την Παρασκευή με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή στην πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν Ασχαμπάντ, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

«Η συνάντηση αυτή έχει μεγάλη σημασία, τόσο για τη συζήτηση διμερών θεμάτων όσο και, φυσικά, για τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο σύμβουλος του Ρώσου πρόεδρου Γιούρι Ουσάκοφ, τον οποίο επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία Τύπου.

Ο Πούτιν πρόκειται να συμμετάσχει σε περιφερειακό φόρουμ στο Τουρκμενιστάν, μετά από πρόσκληση των αρχών αυτής της απομονωμένης χώρας της Κεντρικής Ασίας.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν είχε συνομιλίες με τον Ιρανό πρόεδρο στην Τεχεράνη για τη ρωσο-ιρανική συνεργασία σε διάφορους τομείς.

Ο Πεζεσκιάν πρόκειται επίσης να έχει συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στη Ρωσία τον Οκτώβριο για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του οργανισμού Brics.

Ο Πούτιν δεν σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε o Ουσακόφ σε ξεχωριστές του δηλώσεις στο ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

