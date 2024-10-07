Ο ανώτατος διοικητής της Δύναμης Κουντς του Ιράν, Εσμαΐλ Καανί, είναι "καλά στην υγεία του", όπως δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής διοικητής της δύναμης Ιράτζ Μαστζεντί, μετά τη δήλωση δύο ιρανικών πηγών ασφαλείας στο Reuters ότι είχε χαθεί η επαφή μαζί του μετά τα πλήγματα στη Βηρυτό την περασμένη εβδομάδα.

"Είναι καλά στην υγεία του και πραγματοποιεί τις δραστηριότητές του. Ορισμένοι μάς ζητάνε να εκδώσουμε μια δήλωση... δεν υπάρχει ανάγκη γι΄αυτό", δήλωσε ο Μαστζεντί, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ αναφερόμενος στον Καανί.

Το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ISNA) μετέδωσε πως μήνυμα του Καανί διαβιβάστηκε σε μια διάσκεψη για την αλληλεγγύη με τα παιδιά των Παλαιστινίων που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Τεχεράνη, προσθέτοντας πως ο διοικητής "δεν μπόρεσε να παραστεί" επειδή "βρισκόταν σε άλλη σημαντική συνάντηση".

Ένας από τους αξιωματούχους ασφαλείας δήλωσε στο Reuters πως ο Καανί ήταν στα νότια προάστια της Βηρυτού, γνωστά ως Νταχίγια, στη διάρκεια ενός πλήγματος την περασμένη εβδομάδα που φέρεται να είχε θέσει στο στόχαστρο τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ Χασέμ Σαφιεντίν. Ο αξιωματούχος είπε πως ο Καανί δεν είχε συνάντηση με τον Σαφιεντίν.

Το Ισραήλ πλήττει πολλαπλούς στόχους στην Νταχίγια καθώς συνεχίζει την εκστρατεία εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Η Τεχεράνη διόρισε τον Καανί επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης στο εξωτερικό μετά τη δολοφονία από τις Ηνωμένες Πολιτείες του ισχυρού προκατόχου του Κασέμ Σουλεϊμανί σε επίθεση με τηλεκατευθυνόμενο εναέριο μη επανδρωμένο όχημα (drone) στη Βαγδάτη το 2020.

Η Δύναμη Κουντς ασκεί μεγάλη επιρροή στις ένοπλες οργανώσεις με τις οποίες συνεργάζεται σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

