Κρεμλίνο: Καμία βάση για συμφωνία με προσωρινή διαίρεση της Ουκρανίας

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε σήμερα την πρόταση να τερματισθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία με μια προσωρινή διαίρεση της χώρας, μια πρόταση που έχει αναφερθεί ότι έχει γίνει από ορισμένες δυτικές χώρες.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι πολλές προτάσεις για μια πιθανή ειρήνη έχουν διατυπωθεί, «αλλά μέχρι στιγμής καμία από αυτές τις σκέψεις δεν έχει ρεαλιστική βάση».

Ο Πεσκόφ αναφέρθηκε σε ένα «γερμανικό σενάριο», επειδή, σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης, η γερμανική κυβέρνηση φέρεται να έχει συζητήσει προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica είχε γράψει τον Σεπτέμβριο ότι η Γερμανία σκέφτεται μια ειρηνευτική συμφωνία βάσει της οποίας η Ρωσία θα καταλάμβανε προσωρινά μέρος της Ουκρανίας, ενώ η υπόλοιπη Ουκρανία θα μπορούσε να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ ή να λάβει αντίστοιχα ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

Η γερμανική κυβέρνηση δεν σχολίασε την πρόταση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει μέχρι στιγμής απορρίψει μια τέτοια λύση και συνεχίζει να ζητά την επιστροφή όλων των κατεχόμενων εδαφών, ενώ είπε πρόσφατα ότι η χώρα του χρειάζεται ειρήνη «χωρίς κανένα εμπόριο της κυριαρχίας της ή εμπόριο του εδάφους της».

Για τη Ρωσία, από την άλλη πλευρά, ένας από τους στόχους του πολέμου της είναι να αποτρέψει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

