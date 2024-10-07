IDF: «Χτυπήσαμε πάνω από 120 τρομοκρατικούς στόχους στο νότιο Λίβανο» - Χάρτης

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι έπληξαν πάνω από 120 τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο μέσα σε μια ώρα. Οι ισραηλινές δυνάμεις καταγγέλλουν ότι η σιιτική οργάνωση χρησιμοποιεί αμάχους ως «ασπίδες».



«Σήμερα (Δευτέρα), μετά από ακριβείς πληροφορίες των IDF, η IAF (πολεμική αεροπορία) διεξήγαγε μια εκτεταμένη εναέρια επιχείρηση και έπληξε πάνω από 120 τρομοκρατικούς στόχους στον νότιο Λίβανο μέσα σε μια ώρα. Αυτοί οι στόχοι ανήκαν σε διαφορετικές μονάδες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών μονάδων του Νότιου Μετώπου της Χεζμπολάχ, των Δυνάμεων Ραντβάν, της Δύναμης Πυραύλων και Ρουκετών και της Διεύθυνσης Πληροφοριών.

«Αυτή η επιχείρηση ακολουθεί μια σειρά από χτυπήματα που στοχεύουν στην υποβάθμιση της ικανότητας διοίκησης, ελέγχου και πυρός της Χεζμπολάχ, καθώς και στην παροχή βοήθειας στις επίγειες δυνάμεις στην επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων».

«Η Χεζμπολάχ έχει ενσωματώσει σκόπιμα την τρομοκρατική υποδομή και τα όπλα της σε περιοχές αμάχων, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών, στον Λίβανο. Ο Ισραηλινός Στρατός συνεχίζει να διεξάγει επιχειρήσεις ακριβείας προκειμένου να εξαλείψει τις απειλές για τους ισραηλινούς αμάχους» σημειώνεται.

Ο στρατός δηλώνει ότι σύντομα, στις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ, θα εμπλακεί και το ισραηλινό ναυτικό.

Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ από πλευράς της ανακοίνωσε ότι χτύπησε τη Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ με ομοβροντία πυραύλων.



Η Χάιφα είναι η μεγαλύτερη πόλη στο βόρειο Ισραήλ, και η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με πληθυσμό πάνω από 272.181 κατοίκους. Επιπλέον 300.000 κάτοικοι ζουν σε πόλεις στα περίχωρα όπως η Ντάλιγιατ αλ-Κάρμελ, η Κράγιοτ, η Νέσερ, η Τίρατ Κάρμελ, καθώς και σε κάποια κιμπούτς.



Πηγή: skai.gr

