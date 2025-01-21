Ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε σήμερα ότι η ομιλία της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ ήταν «μια σοβαρή κλωτσιά στον πισινό για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες», οι οποίες θα πρέπει, σύμφωνα με τον ίδιο, «να καθορίσουν επιτέλους ένα πλαίσιο ευρωπαϊκής αυτονομίας» στην άμυνα.

«Ίσως η βαναυσότητα των λέξεων του (αμερικανού) προέδρου να μπορέσει επιτέλους να επιφέρει ένα σοκ και συνειδητοποίηση» στις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς «εδώ και πολλές δεκαετίες υπήρχε η τάση να μπαίνουμε κάτω από την αμερικανική πυρηνική ομπρέλα», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός μιλώντας στο ραδιοσταθμό France Inter.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί κάλεσε και πάλι τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να αναπτύξουν τη δική τους αμυντική βιομηχανία, εκτιμώντας ότι «το να θέλουμε να αγοράσουμε περισσότερα όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας ιστορικός παραλογισμός».

Ο Λεκορνί αποστασιοποιήθηκε επίσης από τον Γάλλο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στεφάν Σεζουρνέ, ο οποίος είχε κάνει χθες λόγο για μια μορφή «συμφωνίας» με τον Τραμπ για την ευρωπαϊκή άμυνα με αντάλλαγμα την εμπορική ειρήνη, την ώρα που η Ουάσινγκτον απειλεί την ΕΕ να της επιβάλει εξαιρετικά επιθετικούς τελωνειακούς δασμούς. «Δεν θα ανταλλάξουμε την ασφάλειά μας με χάμπουργκερ και γερμανικά αυτοκίνητα», τόνισε ο Λεκορνί.

Χθες, Δευτέρα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε επίσης ταχθεί υπέρ μιας ευρωπαϊκής «στρατηγικής αφύπνισης», όπως κάνει εδώ και μήνες, για να αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο της απεμπλοκής «του αμερικανού συμμάχου μας» από τη Γηραιά Ήπειρο, κάτι που θα μπορούσε να επιταχυνθεί δραστικά με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

