Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να άρει γρήγορα ορισμένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ως ανταμοιβή προς τη Μόσχα, εάν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία εξελιχθούν ομαλά, αλλά μόνο η Ευρώπη μπορεί να λάβει τα πιο σημαντικά μέτρα που απαιτούνται για να ανακουφίσει σημαντικά την οικονομική κρίση της χώρας και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ επανέλαβε την απειλή του να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις και δασμούς στη Ρωσία και στους αγοραστές του πετρελαίου της, εάν δεν σημειωθεί πρόοδος προς μια ειρηνική λύση στον πόλεμο που διαρκεί πάνω από 3 χρόνια στην Ουκρανία. Ωστόσο, αν οι συνομιλίες εξελιχθούν θετικά, θα μπορούσε να αρχίσει να άρει ορισμένα από τα τιμωρητικά μέτρα, σημειώνει το Reuters.

Μεταξύ των επιλογών του Τραμπ είναι η αποδέσμευση των κατασχεθέντων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, η επανέναρξη του δανεισμού των ΗΠΑ προς ρωσικές τράπεζες και εταιρείες και η επιστροφή των αμερικανικών εταιρειών πετρελαϊκών υπηρεσιών στα απομακρυσμένα πετρελαϊκά πεδία της Ρωσίας.

Περιορισμένη επίδραση

Ωστόσο, χωρίς τη συνεργασία της Ευρώπης, τα μέτρα αυτά θα έχουν περιορισμένη επίδραση και οι πιο επιζήμιες κυρώσεις –συμπεριλαμβανομένων των μαζικών περιορισμών στο παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου της Ρωσίας, που αποτελεί τη ζωτική δύναμη της οικονομίας της– θα παραμείνουν σε ισχύ.

Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των συνολικών εσόδων του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσίας. Τα έσοδα από τον τομέα αυτό έχουν μειωθεί δραματικά, ένα οδυνηρό αποτέλεσμα για τη Ρωσία εν μέσω αυξημένων δαπανών από την έναρξη της στρατιωτικής της εκστρατείας στην Ουκρανία.

«Οι ΗΠΑ έχουν μονομερώς πολύ λιγότερα να προσφέρουν από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι δεν έχουν κανένα λόγο να χαρίσουν οτιδήποτε στη Ρωσία μέχρι να επιτύχουν μια ικανοποιητική λύση για την Ουκρανία», δήλωσε ο Κρεγκ Κένεντι, συνεργάτης του Κέντρου Ρωσικών και Ευρασιατικών Σπουδών Ντέιβις του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τονίσει ότι προτίθεται να διατηρήσει την πίεση στη Ρωσία μέχρι η Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο.

Τι θα μπορούσε να κάνει ο Τραμπ

Το μεγαλύτερο βήμα που θα μπορούσε να κάνει ο Τραμπ θα ήταν να χαλαρώσει τις κυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών που περιορίζουν τις αμερικανικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε πετρελαϊκά πεδία από το να εργάζονται στη Ρωσία, επιτρέποντας ενδεχομένως στη Ρωσία να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου σε μερικές από τις πιο δύσκολες περιοχές για γεώτρηση, συμπεριλαμβανομένης της Αρκτικής.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχουν συζητήσει την πιθανότητα η Exxon Mobil XOM.N να επανενταχθεί στο ρωσικό έργο πετρελαίου και φυσικού αερίου Sakhalin-1, σύμφωνα με προηγούμενη αναφορά του Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές. Το Sakhalin-1 δεν έχει μέχρι σήμερα συμπεριληφθεί άμεσα στις εκτεταμένες αμερικανικές κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας.

Οι αξιωματούχοι συζήτησαν επίσης την πιθανότητα η Ρωσία να αγοράσει αμερικανικό εξοπλισμό για τα έργα LNG της, όπως το Arctic LNG 2, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις, σύμφωνα με τις πηγές.

Ωστόσο, ο πιο γρήγορος τρόπος για να ανακουφιστεί η Ρωσία από την κρίση ρευστότητας θα ήταν η Ευρώπη να άρει την απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η Ευρώπη ήταν ο προορισμός για σχεδόν το ήμισυ των εξαγωγών αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων της Ρωσίας πριν από την εισβολή στην Ουκρανία.

Η επαναλειτουργία αυτής της αγοράς θα επέτρεπε στη Ρωσία να μειώσει τα δισεκατομμύρια δολάρια που πληρώνει για τη μεταφορά αργού πετρελαίου με δεξαμενόπλοια στην Κίνα και την Ινδία, που είναι πλέον οι κύριοι αγοραστές της Ρωσίας.

Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από την Ουάσιγκτον.

Η Ευρώπη θα πρέπει να συνεργαστεί σε οποιαδήποτε απόφαση για την άρση του ανώτατου ορίου τιμών που επιβλήθηκε στις συναλλαγές ρωσικού πετρελαίου, αν και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν θεωρητικά να την υπονομεύσουν σταματώντας τις δικές τους δραστηριότητες επιβολής.

Το ανώτατο όριο, το οποίο η ΕΕ συμφώνησε να μειώσει τον Σεπτέμβριο από 60 δολάρια το βαρέλι σε 47,60 δολάρια το βαρέλι, έχει ως στόχο να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας, χωρίς να εμποδίζει τις παγκόσμιες ροές.

Παγωμένα περιουσιακά στοιχεία

Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη έχουν τη δυνατότητα να αποδεσμεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, αλλά και σε αυτή την περίπτωση η Ευρώπη έχει πολύ μεγαλύτερη επιρροή.

Η ΕΕ διαθέτει περίπου 230 δισεκατομμύρια δολάρια από τα περιουσιακά στοιχεία, ενώ οι ΗΠΑ έχουν εντοπίσει περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο τραπεζικό τους σύστημα, σύμφωνα με το Axios.

Η επιστροφή αυτών των περιουσιακών στοιχείων είναι μία από τις λίγες κινήσεις που θα μπορούσε να κάνει ο Τραμπ χωρίς το Κογκρέσο. Θα μπορούσε να γίνει κρυφά μέσω αδειών από το Υπουργείο Οικονομικών, οι λεπτομέρειες των οποίων δεν δημοσιοποιούνται.

«Η αποδέσμευση αυτών των κεφαλαίων δεν θα περάσει απαρατήρητη από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν», δήλωσε ο Τζέρεμι Πάνερ, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Hughes Hubbard & Reed και πρώην ερευνητής κυρώσεων του υπουργείου Οικονομικών.

Η Ευρώπη έχει επίσης το πάνω χέρι όσον αφορά την επανένταξη των ρωσικών τραπεζών στο παγκόσμιο δίκτυο πληρωμών SWIFT, το οποίο εδρεύει στις Βρυξέλλες και υπόκειται στο δίκαιο της ΕΕ.

Η Δύση θα μπορούσε να ανοίξει τις στρόφιγγες των κεφαλαιαγορών για τη χορήγηση δανείων σε ρωσικές τράπεζες και εταιρείες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Kennedy, είναι απίθανο οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες να χορηγήσουν μεγάλα δάνεια χωρίς να κάνουν το ίδιο και οι ευρωπαϊκές τράπεζες.

«Ιστορικά, οι ευρωπαϊκές τράπεζες πρωτοστάτησαν στη Ρωσία, διαθέτουν την εμπειρογνωμοσύνη και την προθυμία ανάληψης κινδύνων», επεσήμανε.

