Το 2024, το 8,5 % του πληθυσμού της ΕΕ δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να καταναλώνει ένα γεύμα που να περιέχει κρέας, ψάρι ή χορτοφαγικό ισοδύναμο κάθε δεύτερη μέρα, ποσοστό κατά 1,0 εκατοστιαία μονάδα χαμηλότερο από το 2023 (9,5 %), σύμφωνα με την Eurostat.

Το ποσοστό αυτό ήταν σημαντικά υψηλότερο για τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, στο 19,4 %, σε σύγκριση με τα άτομα που δεν διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας (6,4 %).

Σε εθνικό επίπεδο, το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και δεν μπορούν να αγοράσουν ένα κατάλληλο γεύμα καταγράφηκε στη Σλοβακία (39,8%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (37,7%) και την Ουγγαρία (37,3%). Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (3,5%), την Ιρλανδία και την Πορτογαλία (και οι δύο 5,1%).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.