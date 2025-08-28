Λογαριασμός
Σχεδόν το 9% των πολιτών της ΕΕ δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά ένα κανονικό γεύμα

Σε εθνικό επίπεδο, το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και δεν μπορούν να αγοράσουν ένα κατάλληλο γεύμα καταγράφηκε στη Σλοβακία

Φτώχεια

Το 2024, το 8,5 % του πληθυσμού της ΕΕ δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να καταναλώνει ένα γεύμα που να περιέχει κρέας, ψάρι ή χορτοφαγικό ισοδύναμο κάθε δεύτερη μέρα, ποσοστό κατά 1,0 εκατοστιαία μονάδα χαμηλότερο από το 2023 (9,5 %), σύμφωνα με την Eurostat.

Το ποσοστό αυτό ήταν σημαντικά υψηλότερο για τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, στο 19,4 %, σε σύγκριση με τα άτομα που δεν διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας (6,4 %).

Σε εθνικό επίπεδο, το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και δεν μπορούν να αγοράσουν ένα κατάλληλο γεύμα καταγράφηκε στη Σλοβακία (39,8%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (37,7%) και την Ουγγαρία (37,3%). Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (3,5%), την Ιρλανδία και την Πορτογαλία (και οι δύο 5,1%).

