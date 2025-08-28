Μερτς: Είναι προφανές ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση μεταξύ Πούτιν - Ζελένσκι

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι προφανές ότι δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια δήλωσης που έκανε μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μακρόν υποδέχθηκε τον Μερτς σε ένα δείπνο εργασίας στη νότια Γαλλία, όπου οι ηγέτες έκαναν δήλωση στον Τύπο πριν από τη συνάντησή τους.

Ο Μερτς δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Μακρόν θα πραγματοποιήσουν διμερείς συζητήσεις για διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων η οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και η κατάσταση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

