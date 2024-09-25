Γερμανία: Ομαδικές παραιτήσεις Πρασίνων κλονίζουν την κυβέρνηση

Η παραίτηση των δύο συμπροέδρων των Πρασίνων Ρικάρντα Λανγκ και Ομίντ Νουριπούρ και συνολικά όλου του προεδρείου του κόμματος δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, όμως αποτελεί την πρώτη σοβαρή επίπτωση σε κόμμα της τρικομματικής συγκυβέρνησης μετά τον πολιτικό σεισμό στην ανατολική Γερμανία, ενώ ο προεκλογικός αγώνας για τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2025 έχει ξεκινήσει για τα καλά.



Οι Πράσινοι υπέστησαν ιστορική πανωλεθρία και δεν κατάφεραν να εισέλθουν στα τοπικά κοινοβούλια στο Βρανδεμβούργο και τη Θουριγγία, ενώ στη Σαξονία μπήκαν στην τοπική βουλή οριακά.



Οι πολίτες στα τρία ανατολικογερμανικά κρατίδια καταψήφισαν την αδυναμία των Πρασίνων να δείξουν το διακριτό πολιτικό στίγμα τους στην ομοσπονδιακή πολιτική, ενώ ειδικά στους νέους ψηφοφόρους έχουν κυριολεκτικά κατατροπωθεί από την Ακροδεξιά. Γερμανικά μέσα ήδη κάνουν λόγο για τη βαθύτερη πολιτική κρίση στους κόλπους των Πρασίνων στην ιστορία τους.

Νέα πρόσωπα για νέα αρχή

Η συμπρόεδρος του κόμματος Ρικάρντα Λανγκ δήλωσε την Τετάρτη ότι το προεδρείο του κόμματος αναλαμβάνει όλη την ευθύνη για τη συντριβή στην ανατολική Γερμανία και ότι η παραίτηση αυτή διευκολύνει ουσιαστικά μια νέα αρχή για το κόμμα. «Χρειάζονται νέα πρόσωπα για να βγάλουν το κόμμα από την κρίση» ανέφερε η Ρικάρντα Λανγκ.



«Αναλαμβάνουμε την ευθύνη» δήλωσε και ο Ομίντ Νουριπούρ, ο έτερος συμπρόεδρος του κόμματος, ότι πρέπει να ξανασυζητηθούν θεμελιώδη ζητήματα και η στάση των Πρασίνων, από την ειρήνη, την ευημερία μέχρι την προστασία του κλίματος. «Οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές δεν είναι απλά κάποιες εκλογές. Μεταξύ άλλων θα κριθεί προς ποια κατεύθυνση θα πορευθεί αυτή η χώρα και ποιον ρόλο θα αναλάβουν οι Πράσινοι στο κομματικό σύστημα» ανέφερε μεταξύ άλλων.



Tην απόφαση των συμπροέδρων του κόμματος να παραιτηθούν αναλαμβάνοντας την ευθύνη επικροτεί και ο αντικαγκελάριος, υπ. Οικονομίας και Ενέργειας και κορυφαίο στέλεχος των Πρασίνων, που πιθανώς θα θέσει υποψηφιότητα για καγκελάριος, Ρόμπερτ Χάμπεκ. Μάλιστα σε πρώτες δηλώσεις του στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει: «Όλοι φέρουμε ευθύνη, κι εγώ. Και θέλω επίσης να έρθω αντιμέτωπος με αυτήν». Ζήτησε επίσης μια «ανοιχτή συζήτηση» στο συνέδριο του κόμματος για μια πιθανή υποψηφιότητά του για την καγκελαρία, ζητώντας «ειλικρίνεια» από τα μέλη στη μυστική ψηφοφορία.



Οι αποφάσεις αναμένονται στις 15 Νοεμβρίου, στο επόμενο συνέδριο του κόμματος που θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Νοεμβρίου στο Βισμπάντεν. Εκεί θα εκλεγεί το νέο προεδρείο του κόμματος. Το δίδυμο Λανγκ και Νουριπούρ βρίσκεται στην ηγεσία των Πρασίνων από τις αρχές του 2022 και η θητεία τους θα έληγε το νωρίτερο στα τέλη του 2024.

Πρόωρες εκλογές ζητά η αντιπολίτευση

Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στους Πρασίνους όσο και συνολικά στους κόλπους της συγκυβέρνησης. Και οι Φιλελεύθεροι πέρασαν «στην πολιτική ασημαντότητα», όπως σχολίαζε η εφημερίδα Taggespiegel το 0,8% που έλαβαν στο Βρανδεμβούργο, ενώ ήδη είχαν «εξαϋλωθεί» δημοσκοπικά τόσο στη Θουριγγία όσο και στη Σαξονία.



Τις καταιγιστικές εξελίξεις στους Πρασίνους έσπευσαν πάντως να σχολιάσουν μέλη της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία, με τη συμπρόεδρο του κόμματος Αλίς Βάιντελ να κάνει λόγο «για αρχή του τέλους της τρικομματικής συγκυβέρνησης» καλώντας τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς να ζητήσει την εμπιστοσύνη της βουλής.



Ως πρόβλημα της κυβέρνησης και όχι ως πρόβλημα των Πρασίνων σχολιάζει την αποσύνθεση του προεδρείου του κόμματος ο εκπρόσωπος των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών στην ομοσπονδιακή βουλή, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, θεωρώντας τις σημερινές εξελίξεις ως προειδοποιητική ένδειξη του τι μέλλει γενέσθαι το επόμενο διάστημα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση Σοσιαλδημοκρατών, Πρασίνων και Φιλελευθέρων.



Μιλώντας στο δίκτυο RTL ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ ανέφερε μάλιστα ότι οι Χριστιανοκοινωνιστές, αδελφό κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών με κοινή κοινοβουλευτική ομάδα στην Μπούντεσταγκ, «προετοιμάζονται εδώ και καιρό για πρόωρες εκλογές».



Για «κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού μπροστά στις κάμερες» κάνει λόγο ο εκπρόσωπος της Κ.Ο. των Χριστιανοδημοκρατών και αρμόδιος για θέματα Εσωτερικής Πολιτικής Τόρστεν Φράι. Μιλώντας στην εφημερίδα Rheinische Post θεωρεί ότι, πέρα από την παραίτηση του ηγετικού διδύμου των Πρασίνων στην κομματική ιεραρχία, δεν μπορούν να παραμείνουν στην εξουσία ούτε οι δύο κορυφαίοι υπουργοί του κόμματος, η υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ και ο αντικαγκελάριος και υπ. Οικονομίας και Ενέργειας Ρόμπερτ Χάμπεκ. Ο Χριστιανοδημοκράτης βουλευτής μάλιστα ανέφερε ότι «αντί να διολισθαίνει η χώρα κάθε εβδομάδα σε νέο αδιέξοδο, απαιτούνται γενναίες αποφάσεις».



Σημειωτέον ότι τεράστιες είναι οι πιέσεις που δέχονται και οι Φιλελεύθεροι στο εσωτερικό τους, με κορυφαία στελέχη όπως ο πρόεδρος του κόμματος Κρίστιαν Λίντνερ αλλά και ο αντιπρόεδρος Βόλφγκανγκ Κουμπίκι να θέτουν στον καγκελάριο Σολτς «τελεσίγραφο» για οριστικές αποφάσεις για τον προϋπολογισμό και τη μετανάστευση την χειμερινή ισημερία, ήτοι την 21η Δεκεμβρίου.

