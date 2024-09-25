Γαλλία: Στο 6% ίσως φτάσει στο τέλος του 2024 το δημοσιονομικό έλλειμμα

Στο 6%, έναντι 5,1% που ήταν ο αρχικός στόχος, ενδέχεται να φτάσει στο τέλος του 2024 το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας δήλωσε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης ο υπουργός Οικονομικών Λοράν Σεν-Μαρτέν.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος οφείλεται στο ότι τα κρατικά έσοδα από τη φορολογία είναι μικρότερα από αυτά που αναμένονταν, κάτι που, όπως είπε, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παρατεταμένη κυβερνητική αστάθεια η οποία οδήγησε πολλούς οικονομικούς παράγοντες σε αναστολή των επενδυτικών σχεδίων τους.

Ο Λοράν Σεν-Μαρτέν ανακοίνωσε εξάλλου ότι θα παρουσιάσει το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2025 στις 9 Οκτωβρίου και ότι βασικός του στόχος είναι η μείωση των κρατικών δαπανών.

Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε επίσης ότι η δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας είναι ανησυχητική. Από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Αντουάν Αρμάν δήλωσε ότι ζήτησε και έλαβε από τις Βρυξέλλες μια μικρή παράταση σε σχέση με την παρουσίαση του πολυετούς οικονομικού σχεδίου της Γαλλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

