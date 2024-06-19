Πούτιν - Κιμ: Όταν οι «εχθροί της Δύσης» κάνουν παρέα

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, έφτασε στη Βόρεια Κορέα εν μέσω των αμερικανικών προειδοποιήσεων κατά οποιασδήποτε συμφωνίας η οποία θα μπορούσε να αυξήσει τη στρατιωτική πίεση κατά της Ουκρανίας, αλλά και την ένταση στην κορεατική χερσόνησο.

Κιμ Γιονγκ Ουν και Βλάντιμιρ Πούτιν συναντήθηκαν τελευταία φορά τον περασμένο Σεπτέμβριο στο κοσμοδρόμιο Βοστότσνι της Ρωσίας, αλλά αυτή είναι η πρώτη κρατική επίσκεψη που ο Ρώσος πρόεδρος πραγματοποιεί στη χώρα έπειτα από τον Ιούλιο του 2000, λίγο αφότου έγινε πρόεδρος για πρώτη φορά.

Στο αεροδρόμιο της Πιονγιάνγκ είχε στρωθεί κόκκινο χαλί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη να αγκαλιάζει και να φιλάει σταυρωτά τον πρόεδρο της Ρωσίας.

Οι δύο ηγέτες είχαν μία σύντομη συνάντηση ανανεώνοντας το ραντεβού τους για σήμερα και την υπογραφή συμφωνιών με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών των δύο χωρών που ήδη, έπειτα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν δυναμώσει.

Το Κρεμλίνο περιέγραψε το ταξίδι ως «φιλική κρατική επίσκεψη», με τα ρωσικά Μέσα Ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι Πούτιν και Κιμ ενδέχεται να υπογράψουν συμφωνία συνεργασίας σε θέματα ασφαλείας και, στη συνέχεια, να προβούν σε κοινές δηλώσεις.

Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και η Νότια Κορέα κατηγορούν τη Βόρεια Κορέα ότι έχει προμηθεύσει με «δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και πάνω από 11.000 κοντέινερ με πυρομαχικά τη Ρωσία» για χρήση στην Ουκρανία, ενώ ο βορειοκορεάτης ηγέτης φέρεται να έχει ζητήσει επισιτιστική βοήθεια από τον Βλάντιμιρ Πούτιν και βοήθεια για τον τομέα της ενέργειας αλλά και για το διαστημικό πρόγραμμα της χώρας του.

Και οι δύο χώρες αρνούνται ότι υπέγραψαν κάποια συμφωνία, εννέα μήνες πριν, αλλά την παραμονή της άφιξής του στη χώρα ο πρόεδρος της Ρωσίας ευχαρίστησε τον Κιμ Γιονγκ Ουν για την «αμέριστη υποστήριξή του».

«Εκτιμούμε ιδιαιτέρως ότι η Βόρεια Κορέα υποστηρίζει σταθερά τις ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσίας που διεξάγονται στην Ουκρανία», έγραψε συγκεκριμένα ο Πούτιν σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε από την επίσημη βορειοκορεατική εφημερίδα Ροντόνγκ Σινμούν.

Το βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA τόνισε ότι η επίσκεψη Πούτιν αποδεικνύει ότι οι δεσμοί ανάμεσα στα δύο έθνη «γίνονται ολοένα και πιο ισχυροί κάθε ημέρα που περνά», ενώ θα προσδώσει «νέα πνοή στην ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας» των δύο χωρών.

Ο Λευκός Οίκος τόνισε ότι οι ΗΠΑ ανησυχούν για τους στενούς δεσμούς Ρωσίας και Βόρειας Κορέας.

«Δεν ανησυχούμε για το ταξίδι του Πούτιν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Τζον Κίρμπι, τη Δευτέρα. «Αυτό που μας απασχολεί είναι η εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ των δύο χωρών», πρόσθεσε.

Κατά τους αναλυτές ο Βλάντιμιρ Πούτιν επιχειρεί να διαλύσει το αφήγημα πως η Δύση κατάφερε να απομονώσει τη χώρα του.

Τον Ρώσο πρόεδρο στο ταξίδι του στην Πιονγιάνγκ συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Αντρέι Μπελούσοφ, οι επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας και των σιδηροδρόμων της χώρας και ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ.

Στη συνέχεια, ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα μεταβεί στο Βιετνάμ με τις δύο χώρες να αναμένεται να συζητήσουν θέματα εμπορίου.

Πηγή: skai.gr

