Οι ΗΠΑ λένε πως κατέστρεψαν εννιά drones των Χούθι της Υεμένης

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χθες Τρίτη κατέστρεψαν εννιά drones των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Όπως διευκρίνισε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), τα οκτώ μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (UAS) καταστράφηκαν σε περιοχή ελεγχόμενη από τους Χούθι στην υεμενίτικη επικράτεια και μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) «πάνω από τον Κόλπο του Άντεν», διότι κρίθηκε πως «ήγειραν άμεση απειλή».

Οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της χώρας, εξαπολύουν από τον Νοέμβριο επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, θαλάσσιες περιοχές κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, λέγοντας πως δρουν σε ένδειξη «αλληλεγγύης» με τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακο που πολιορκείται από το Ισραήλ, σε πόλεμο με τη Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου.

Οι ενέργειές τους ανέβασαν κατακόρυφα τα κόστη ασφάλισης των πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα κι ανάγκασαν εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών να στέλνουν τα πλοία τους να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, ακολουθώντας πορεία πολύ πιο χρονοβόρα.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία διεξάγουν από τον Ιανουάριο βομβαρδισμούς στην Υεμένη για να μειώσουν τις δυνατότητες των Χούθι, συμμάχων του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

