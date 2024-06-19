Σ. Αραβία: Περισσότεροι από 550 νεκροί από τη ζέστη στο φετινό προσκύνημα των μουσουλμάνων

Άραβες διπλωμάτες ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι τουλάχιστον 550 πιστοί πέθαναν εξαιτίας της ακραίας ζέστης κατά το φετινό χατζ, το μεγάλο προσκύνημα των μουσουλμάνων στη δυτική Σαουδική Αραβία, στην πλειονότητά τους Αιγύπτιοι.

Το ετήσιο προσκύνημα, από την Παρασκευή ως την Κυριακή, έγινε φέτος κατακαλόκαιρο σε αυτή την περιοχή, όπου καταγράφονται θερμοκρασίες που συγκαταλέγονται στις υψηλότερες στον πλανήτη: ο υδράργυρος έφθανε τους 51,8° Κελσίου στη Μέκκα, που χαρακτηρίζεται ο ιερότερος τόπος του ισλάμ.

Υπέκυψαν τουλάχιστον 323 προσκυνητές από την Αίγυπτο, στη μεγάλη πλειονότητά της εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, ενημέρωσαν χθες Τρίτη το Γαλλικό Πρακτορείο δυο άραβες διπλωμάτες, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

«Όλοι πέθαναν εξαιτίας της ζέστης», με εξαίρεση ενός που υπέκυψε αφού τραυματίστηκε όταν ποδοπατήθηκε από πλήθος, διευκρίνισε η μια από της πηγές αυτές. Διευκρίνισε πως ο συνολικός αριθμός δόθηκε από νεκροτομείο σε νοσοκομείο της συνοικία Αλ Μουάισεμ της Μέκκας.

Σύμφωνα με τους διπλωμάτες, κάπου 550 πτώματα διακομίστηκαν στο νεκροτομείο στην Αλ Μουάισεμ, από τα μεγαλύτερα της ιερής πόλης.

Με βάση καταμέτρηση του AFP, συνολικά 577 άνθρωποι πέθαναν κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος. Δεν είναι σαφές αν όλοι πέθαναν εξαιτίας της ζέστης ή από άλλες αιτίας.

Το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε νωρίτερα χθες ότι διεξάγει «επιχειρήσεις έρευνας για Αιγύπτιους που κηρύχθηκαν αγνοούμενοι κατά τη διάρκεια του χατζ», κάνοντας λόγο για «ορισμένο αριθμό θανάτων».

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας έκαναν γνωστό την Κυριακή πως προσφέρθηκαν φροντίδες σε περίπου 2.000 πιστούς με θερμοπληξία, χωρίς όμως να διευκρινίσουν αν ή πόσοι υπέκυψαν.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν επίσης τουλάχιστον 60 Ιορδανοί, σύμφωνα με τους διπλωμάτες, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών του χασεμιτικού βασιλείου ανέφερε νωρίτερα χθες πως εκδόθηκαν 41 άδειες για να κηδευτούν πιστοί στη Μέκκα.

Το χατζ, από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές συγκεντρώσεις του κόσμου, είναι ένας από τους πέντε πυλώνες του ισλάμ και οι πιστοί που είναι σε θέση πρέπει να κάνουν το μεγάλο προσκύνημα τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους.

Όμως η θρησκευτική αυτή συγκέντρωση υφίσταται ολοένα περισσότερο τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Σαουδαραβική μελέτη που δημοσιοποιήθηκε τον Μάιο υπεδείκνυε πως οι θερμοκρασίες στους τόπους όπου γίνονται τελετές αυξάνονται κατά 0,4° Κελσίου κάθε δέκα χρόνια.

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας είχαν συμβουλεύσει τους πιστούς να χρησιμοποιούν ομπρέλες, να πίνουν πολύ νερό και να αποφεύγουν να εκτίθενται στον ήλιο τις πιο θερμές ώρες της ημέρας.

Όμως πολλές τελετές γίνονταν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με τους διπλωμάτες που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο υψηλός αριθμός των θανάτων Αιγυπτίων ήταν τόσο βαρύς διότι πολλοί δεν είχαν λάβει άδειες, κάτι που σημαίνει πως δεν είχαν πρόσβαση ούτε σε τροφή, ούτε σε νερό, ούτε σε κλιματιζόμενους χώρους, ούτε στέγη.

Αναφέρθηκαν επίσης θάνατοι πιστών από χώρες όπως η Τυνησία, η Ινδονησία, το Ιράν, η Σενεγάλη...

Περίπου 1,8 εκατ. πιστοί έλαβαν μέρος στο μεγάλο προσκύνημα φέτος, στη μεγάλη πλειονότητά τους (1,6 εκατ.) αλλοδαποί, σύμφωνα με τις αρχές του βασιλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

