Ο Αμερικανός γλωσσολόγος Νόαμ Τσόμσκι, διανοούμενος με μεγάλη επιρροή για δεκαετίες, βγήκε χθες Τρίτη από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν στο Σαν Πάουλου της Βραζιλίας και θα συνεχίσει τη «θεραπεία» του στο σπίτι, ανακοίνωσε η δομή υγείας, διαψεύδοντας φήμες πως πέθανε, που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο.

Το νοσοκομείο Beneficência Portuguesa de São Paulo γνωστοποίησε με λακωνικό ανακοινωθέν του πως «ο ασθενής Αβράν Νόαμ Τσόμσκι έλαβε εξιτήριο και θα συνεχίσει τη θεραπεία του κατ’ οίκον», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η ανακοίνωση αυτή δόθηκε στη δημοσιότητα αφού κυκλοφόρησαν φήμες σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς επίκληση κάποιας πηγής, που έκαναν λόγο περί θανάτου του 95χρονου διανοούμενου.

«Είναι ψέμα, πηγαίνει καλά», διαβεβαίωσε η σύζυγός του Βαλέρια Τσόμσκι το Γαλλικό Πρακτορείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Folha de São Paulo, ο κ. Τσόμσκι νοσηλεύτηκε στη βραζιλιάνικη πόλη αφού υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο τον Ιούνιο της περασμένης χρονιάς. Του έχει αφήσει δεξιά ημιπληγία.

Η Βαλέρια Τσόμσκι είναι Βραζιλιάνα. Το ζευγάρι έχει στην κατοχή του κατοικία στη μεγαλούπολη από το 2015.

Ο Νόαμ Τσόμσκι, από τους θεμελιωτές της σύγχρονης γλωσσολογίας, επιχειρηματολόγησε στο έργο του «Συντακτικές Δομές» (1957, κυκλοφόρησε στα ελληνικά σε μετάφραση Φώτη Καβουκόπουλου από τις εκδόσεις Νεφέλη το 1991) ότι η γλώσσα είναι έμφυτη λειτουργία και ότι στον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι εγγεγραμμένη εγγενής, «καθολική γραμματική».

Είναι ωστόσο πολύ γνωστότερος εκτός του επιστημολογικού του πεδίου, καθώς τον 20ό και τον 21ο αιώνα χαρακτηριζόταν από τους σημαντικότερους στρατευμένους διανοούμενους, επικρίνοντας πολύ έντονα την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπως και τα μέσα ενημέρωσης.

Εναντιώθηκε στον πόλεμο στο Βιετνάμ και στην αμερικανική εισβολή στο Ιράκ κι είχε επίσης ανοικτό διάλογο με μορφές της λατινοαμερικάνικης αριστεράς όπως ο Φιδέλ Κάστρο, ο Ούγο Τσάβες κι ο σημερινός πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Για χρόνια, ο κ. Τσόμσκι ήταν μέλος του προσωπικού του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT). Παραμένει το τρέχον διάστημα επίτιμος καθηγητής γλωσσολογίας στο πανεπιστήμιο της Αριζόνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

