Πούτιν: Η Ρωσία θα προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή, εάν κάνει το ίδιο μία άλλη χώρα

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή εφόσον το κάνει κάποια άλλη «πυρηνική δύναμη», σημειώνοντας ότι η Μόσχα έχει εντοπίσει ενδείξεις πως μια αδιευκρίνιστη χώρα προετοιμάζεται για τέτοιες δοκιμές.

Μιλώντας σε συνέδριο στη νότια Ρωσία, ο Πούτιν επανέλαβε την πρότασή του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για εκούσια παράταση των περιορισμών στις πυρηνικές κεφαλές μετά τη λήξη της συνθήκης New START το επόμενο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι και η Ουάσινγκτον θα πράξει το ίδιο.

Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος αναγνώρισε ότι ο διάλογος με τις ΗΠΑ παραμένει «περίπλοκος», υπογράμμισε πως σε οποιαδήποτε νέα συνομιλία για τον έλεγχο των εξοπλισμών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Ρωσία διαθέτει πλέον νέο πυραυλικό σύστημα, το σύμπλεγμα Oreshnik.

Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν συμφωνία για την παράταση της συνθήκης, ο Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία εμπιστεύεται την ισχύ της δικής της πυρηνικής αποτροπής.

Τέλος, επισήμανε ότι, εάν η Κίνα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, τότε θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα πυρηνικά οπλοστάσια της Βρετανίας και της Γαλλίας.

Πηγή: skai.gr

