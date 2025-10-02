Λογαριασμός
Global Sumud Flotilla: Περισσότεροι από 400 ακτιβιστές έχουν συλληφθεί

Πάνω από 400 ακτιβιστές σε 41 σκάφη συνελήφθησαν από ισραηλινές δυνάμεις καθώς επιχείρησαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Ασντόντ

Πορεία Γάζας φλοτίλα

Περισσότεροι από 400 φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές που επέβαιναν σε 41 σκάφη του στολίσκου για τη Γάζα συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, ανακοίνωσε απόψε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

«Κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που κράτησε περίπου 12 ώρες, το προσωπικό του πολεμικού ναυτικού απέτρεψε μια απόπειρα εισβολής μεγάλης κλίμακας από εκατοντάδες πρόσωπα που επέβαιναν σε 41 σκάφη και είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να παραβιάσουν τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο αξιωματούχος αυτός που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του.

«Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, περισσότεροι από 400 συμμετέχοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ασντόντ όπου τους ανέλαβε η ισραηλινή αστυνομία», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

