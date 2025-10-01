Η Μόσχα αναμένει απάντηση από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στις προτάσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τη Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (New START), ανέφερε στο ρωσικό πρακτορείο TASS ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

«Πέρα από ένα πολύ σύντομο αλλά θετικό σχόλιο της επίσημης εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, δεν έχει υπάρξει καμία δημόσια αντίδραση. Σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες, ωστόσο, αισθανόμαστε ότι οι Αμερικανοί προσπαθούν να κατανοήσουν καλύτερα τη ρωσική θέση. Σε γενικές γραμμές, πάντως, δεν περιμένω να απαντήσουν με λεπτομέρειες. Από τη στιγμή που η δήλωση έγινε από τον πρόεδρο, θεωρώ ότι έχουμε το δικαίωμα να αναμένουμε προεδρική απάντηση από την Ουάσιγκτον», είπε ο Ρώσος υφυπουργός.

«Είναι προφανές για μένα, πάντως, ότι η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί μια νέα κατάσταση για τους Αμερικανούς, που έχουν εμμονή με την καταπολέμηση των λεγόμενων στρατηγικών αντιπάλων τους. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τη Ρωσία αλλά και την Κίνα. Θα δούμε σε ποια πρακτικά συμπεράσματα θα καταλήξουν από αυτή την πρωτοβουλία», πρόσθεσε ο Ριαμπκόφ.

«Δεν είναι τυχαίο ότι η δήλωση του Πούτιν λέει πως ανακοινώσαμε την απόφασή μας να τηρήσουμε τα κεντρικά ποσοτικά όρια της συνθήκης New START, την οποία έχουμε αναστείλει για έναν χρόνο. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από το αν οι ΗΠΑ θα αποφύγουν βήματα που θα αλλοίωναν την υφιστάμενη στρατηγική ισορροπία. Αυτό σημαίνει όχι μόνο την ενίσχυση των στρατηγικών επιθετικών όπλων τους, αλλά και τη δημιουργία αποσταθεροποιητικών κρίκων στο παγκόσμιο αντιπυραυλικό σύστημα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Χρυσός Θόλος των ΗΠΑ», για παράδειγμα. Θα πρέπει να το σκεφτούν πολύ σοβαρά», υπογράμμισε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών.



