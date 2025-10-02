Λογαριασμός
Ο Νετανιάχου συγχαίρει το Ναυτικό του Ισραήλ για την αναχαίτιση του στολίσκου για τη Γάζα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επαίνεσε το ισραηλινό ναυτικό για την επιτυχημένη αναχαίτιση διεθνούς στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξήρε σήμερα τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις για την αναχαίτιση που έκαναν σε διεθνή στολίσκο που προσπαθούσε να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας.

"Συγχαίρω τους στρατιώτες και τους διοικητές του ναυτικού που ολοκλήρωσαν την αποστολή τους κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ με τον πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο", δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση. "Η σπουδαία δράση τους εμπόδισε δεκάδες πλοία να εισέλθουν στην εμπόλεμη ζώνη και απέκρουσε μια εκστρατεία απονομιμοποίησης κατά του Ισραήλ".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

