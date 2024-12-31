Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του απευθυνόμενος στους Ρώσους είπε ότι η χώρα το 2025 θα κινηθεί προς τα εμπρός με αυτοπεποίθηση.

Το μήνυμα του Πούτιν μεταδιδόταν τα μεσάνυχτα σε κάθε μία από τις 11 ζώνες ώρας της Ρωσίας, ξεκινώντας από την Καμτσάτκα και την Τσουκότκα στην Άπω Ανατολή.

Είπε ότι «η Ρωσία ενίσχυσε την ενότητά της στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, περίοδο κατά την οποία ο ίδιος βρίσκεται στην εξουσία, επιτυγχάνοντας σημαντικούς στόχους και ξεπερνώντας δοκιμασίες».

«Και τώρα στο κατώφλι του νέου έτους σκεφτόμαστε το μέλλον. Είμαστε πεπεισμένοι ότι όλα θα πάνε καλά, θα κινηθούμε μόνο προς τα εμπρός. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι η απόλυτη αξία για μας, είναι και θα είναι η τύχη της Ρωσίας, η ευημερία των πολιτών της», είπε.

Ο Πούτιν απέτισε φόρο τιμής στους Ρώσους στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τους «αληθινούς ήρωες», αλλά δεν αναφέρθηκε λεπτομερώς στην κατάσταση της σύγκρουσης ούτε έκανε προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο πεδίο της μάχης το 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

