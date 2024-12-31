Το ρολόι χτύπησε μεσάνυχτα στο Σίδνεϊ, παράλληλα με το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής Αυστραλίας, σηματοδοτώντας την έναρξη του 2025 εκεί.
Η πόλη γιορτάζει με μια εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων πάνω από τη γέφυρα του λιμανιού του Σίδνεϊ.
Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κόσμος συγκεντρώνεται γύρω από την Όπερα του Σίδνεϊ - την κεντρική σκηνή για την ετήσια επίδειξη πυροτεχνημάτων.
Στο ίδιο τέμπο και η Μελβούρνη, όπου το ελληνικό στοιχείο είναι επισης ιδιαίτερα έντονο. Η μεγάλη πόλη της Αυστραλίας από την πλευρά του Ινδικού Ωκεανού γέμισε χρώματα, πυροτεχνήματα και χαμόγελα, με χιλιάδες Αυστραλούς και επισκέπτες να μετρούν αντίστροφα τα δευτερόλεπτα για την έλευση του 2025.
Δείτε βίντεο:
Happy new year everyone!— langlang 🍉 (@boujiebrowny) December 31, 2024
Fireworks from Melbourne CBD pic.twitter.com/bTKqYmr6rw
@melbournewithkids Melbourne’s skyline is lighting up like never before this New Year’s Eve with 14 tonnes of fireworks—more than Sydney Harbour! Head to the free Celebration Zones for family-friendly fun, and the best views in town. Expect: ✨ Live music & performances ✨ Massive light installations ✨ Food trucks galore Fireworks at 9:30pm perfect for little ones & midnight. 📍 Celebration Zones: • Docklands • Flagstaff Gardens • Treasury Gardens • The Shrine 🗓️ Tue 31 Dec | 6pm–1am Pro tip: Plan ahead, arrive early, and make the most of this incredible city-wide party! #MWKlisting #NYEMelbourne #MelbourneWithKids #newyearfireworks #melbournefireworks #MelbourneKids #MelbourneActivities #FreeMelbourne #MelbourneForKids #MelbourneSchoolHolidays #ThingstodoinMelbourne #Melbournethingstodo #Melbournewhatson #Whatsoninmelbourne #melbournemums #newyearseve #melbourne ♬ 2024 mashup - minlee 민리
Melbourne from my hotel room in East Melbourne … pic.twitter.com/h58EAMc0nV— Nick in Melbourne (@NickIvaninMelb) December 31, 2024
