Λίγες ώρες πριν το τέλος του 2024 και την αυγή του 2025, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τήρησε την παράδοση και έστειλε τις ευχές του για το νέο έτος στους ηγέτες του κόσμου. Οι ευχές του Ρώσου προέδρου, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και οπωσδήποτε μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αναλαμβάνουν έναν υψηλό συμβολισμό. Με την αποστολή των ευχών, ο Πούτιν «»δείχνει» ποιες χώρες και ποιους ηγέτες θεωρεί φίλους του.

Η υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου ανακοίνωσε σήμερα τη λίστα με τους ηγέτες στους οποίους εστάλησαν ευχές από τον Ρώσο πρόεδρο.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος συνεχάρη τους ηγέτες των χωρών των BRICS, συμπεριλαμβανομένων της Βραζιλίας, της Ινδίας, της Κίνας και της Νότιας Αφρικής, καθώς και τους ηγέτες πολλών άλλων χωρών του παγκόσμιου Νότου και Ανατολής. Παραδοσιακά, δόθηκαν επίσης συγχαρητήρια στους ηγέτες των περισσότερων χωρών της ΚΑΚ και της Νότιας Οσετίας.

Η λίστα δεν περιελάμβανε τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας και άλλων μεγάλων κρατών, μη φιλικών προς τη Ρωσία.

Όπως και τα προηγούμενα δύο χρόνια, δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου δυτικοί ηγέτες στη λίστα. Μηνύματα στάλθηκαν μόνο στον Πρόεδρο της Σερβίας και τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, ενώ από τους ηγέτες χωρών του ΝΑΤΟ, συγχαρητήρια έλαβε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Ο Πούτιν συνεχάρη επίσης τον Πάπα Φραγκίσκο και ορισμένους πρώην ξένους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ και ο πρώην πρόεδρος του Καζακστάν Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ.

