Λίβανος: Ιράν και Χεζμπολάχ δεν είπαν την τελευταία λέξη

Ύστερα από σχετικά μακρά σιωπή, η Χεζμπολάχ δίνει ξανά το στίγμα της με δύο σημαντικές δημόσιες παρεμβάσεις της, απαντώντας στις πρόσφατες αλλεπάλληλες ισραηλινές επιχειρήσεις εντοπισμού και καταστροφής του οπλισμού της στον Νότιο Λίβανο , ενόσω - τυπικά τουλάχιστον - η συμφωνία εκεχειρίας τελεί ακόμα σε ισχύ.



Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής του πολιτικού της γραφείου, Χαμούντ Καμάτι, αφού κατήγγειλε ότι τοΙσραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία κατά τρόπο απροκάλυπτο, στις χθεσινές του δηλώσεις προειδοποίησε ότι σύντομα η Χεζμπολάχ θα πάψει να διατηρεί την ψυχραιμία της. Αναφερόμενος στην ισχύ της συμφωνίας εκεχειρίας δήλωσε ότι η οργάνωσή του «έδωσε περιθώριο στην διεθνή κοινότητα να προστατεύσει τον λαό του Λιβάνου για 60 μέρες και για αυτό το λόγο, η Χεζμπολάχ θα διατηρήσει την υπομονή της μέχρι και την τελευταία, 60η ημέρα ισχύος της συμφωνίας». Συμπλήρωσε όμως αινιγματικά ότι «η 61η μέρα θα είναι τελείως διαφορετική», διευκρινίζοντας ότι «εκείνη την ημέρα, οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι, αλλά και η κυβέρνηση του Λιβάνου θα καταλάβουν πως οι ισορροπίες θα έχουν αλλάξει». Με άλλα λόγια, ο Καμάτι υπονόησε ότι η Χεζμπολάχ προετοιμάζεται για ένα νέο τελεσίγραφο που θα απευθύνεται κατ’ αρχήν στους Ισραηλινούς, σε περίπτωση που δεν θα έχουν αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο έως τις 27 Ιανουαρίου, τελευταία μέρα της συμφωνημένης «προσωρινής εκεχειρίας».

«Αναπτυξιακό σχέδιο» με ιρανικά κονδύλια»

Παράλληλα όμως η Χεζμπολάχ αποφάσισε να δηλώσει παρούσα και σε εσωτερικό, ενδολιβανικό επίπεδο. Ο επικεφαλής της Εκτελεστικής Επιτροπής της οργάνωσης, Σεΐχης Άλι Ντααμούς εξήγγειλε σχέδιο ανοικοδόμησης του Λιβάνου που θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Ιράν, τονίζοντας ότι την εφαρμογή του θα αναλάβει αποκλειστικά η Χεζμπολάχ, χωρίς τη συμμετοχή της λιβανικής κυβέρνησης. Ακολουθώντας ακριβώς την ίδια τακτική, που η Χεζμπολάχ είχε εφαρμόσει αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου με το Ισραήλ το καλοκαίρι του 2006, έχει ήδη αρχίσει να χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε κάθε οικογένεια που υπέστη ζημιές στον χώρο κατοικίας της. Τα κονδύλια προέρχονται εξ ολοκλήρου από το Ιράν και η οικονομική ενίσχυση ανά οικογένεια κυμαίνεται από 12.000 έως 14.000 δολάρια.

Κινήσεις ενόψει επίσκεψης Χόχσταϊν

Δεν είναι τυχαίο ότι η Χεζμπολάχ επέλεξε την χθεσινή μέρα (30/12) να προβεί σε αυτές τις δύο ‘στρατηγικές’ δημόσιες ανακοινώσεις της. Το «τελεσίγραφο» που υπονοήθηκε με αποδέκτη το Ισραήλ, αλλά και το «αναπτυξιακό σχέδιο» της οργάνωσης με αποδέκτες του πολίτες και την κυβέρνηση της χώρας, συνέπεσαν με την είδηση ότι ο Αμερικανός διαμεσολαβητής Άμος Χόχσταϊν θα μεταβεί στον Λίβανο στις 6 Ιανουαρίου, σε μία ύστατη προσπάθεια να τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας, που προβλέπουν την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων έως τις 27 Ιανουαρίου.



Από την άλλη, δεν είναι τυχαία και η ασυνήθιστη μακροχρόνια σιωπή της οργάνωσης που προφανώς οφείλεται στην κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ στην γειτονική Συρία. Η εξέλιξη αυτή επέφερε την απότομη απόσυρση του Ιράν από τα συριακά εδάφη, αποδυνάμωσε τους πυρήνες της Χεζμπολάχ που δρουν στη Συρία, και παράλληλα προκάλεσε την προέλαση των ισραηλινών στρατευμάτων μέχρι και την μεθόριο Συρίας-Νοτίου Λιβάνου. Όλα αυτά τα νέα δεδομένα σαφώς έχουν προκαλέσει σημαντικές πρακτικές δυσκολίες στον ανεφοδιασμό της Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο. Ωστόσο, και παρότι οι νέες συγκυρίες δεν ευνοούν καθόλου την Χεζμπολάχ, φαίνεται πως τόσο η Τεχεράνη όσο και το δόγμα του «Άξονας της Αντίστασης» δεν έχουν πει ακόμα την τελευταία τους λέξη ως προς την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στον Λίβανο.

