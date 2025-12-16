Στο Κουπιάνσκ, στρατηγικής σημασίας πόλη στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία βρέθηκε πριν 3 ημέρες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμρ Ζελένσκι, ενώ η Μόσχα ισχυριζόταν ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν καταλάβει τον έλεγχο της πόλης.
«Πήγα προσωπικά στο Κουπιάνσκ για να δείξω στον κόσμο ότι ο Πούτιν λέει ψέματα» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ομιλία του στην Χάγη, κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον υπηρεσιακό Ολλανδό πρωθυπουργό Ντικ Σχοφ.
Zelensky: I personally came to Kupiansk to show the world that Putin is lying.— NEXTA (@nexta_tv) December 16, 2025
Earlier, the Ukrainian president visited the frontline city of Kupiansk, whose capture Putin had proudly claimed. pic.twitter.com/T47dcCJcww
Σε βίντεό του από την επίσκεψη στο μέτωπο του Κουπιάνσκ, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι συνάντησε και συνεχάρη τους ουκρανούς στρατιώτες: « Ευχαριστώ κάθε μονάδα, όλους όσοι πολεμούν εδώ, και όλους όσοι καταστρέφουν τον κατακτητή» είπε χαρακτηριστικά.
Today, I am in the Kupyansk sector, with our warriors who are getting the job done for Ukraine here.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 12, 2025
The Russians kept going on about Kupyansk – the reality speaks for itself. I visited our troops and congratulated them. Thank you to each and every warrior! I am proud of you!… pic.twitter.com/kraYEBSSai
Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε ότι το βίντεο του Ζελένσκι στο Κουπιανσκ γυρίστηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2022 — μια μέρα πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.
