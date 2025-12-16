Λογαριασμός
Ζελένσκι: Ήρθα στο Κουπιάνσκ για να δείξω στον κόσμο ότι ο Πούτιν λέει ψέματα

Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι το βίντεο του Ζελένσκι στο Κουπιάνσκ γυρίστηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2022, μια μέρα πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής  

ζελενσκι

Στο Κουπιάνσκ, στρατηγικής σημασίας πόλη στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία βρέθηκε πριν 3 ημέρες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμρ Ζελένσκι, ενώ η Μόσχα ισχυριζόταν ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν καταλάβει τον έλεγχο της πόλης.

«Πήγα προσωπικά στο Κουπιάνσκ για να δείξω στον κόσμο ότι ο Πούτιν λέει ψέματα» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ομιλία του στην Χάγη, κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον υπηρεσιακό Ολλανδό πρωθυπουργό Ντικ Σχοφ. 

Σε βίντεό του από την επίσκεψη στο μέτωπο του Κουπιάνσκ, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι συνάντησε και συνεχάρη τους ουκρανούς στρατιώτες: « Ευχαριστώ κάθε μονάδα, όλους όσοι πολεμούν εδώ, και όλους όσοι καταστρέφουν τον κατακτητή» είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε ότι το βίντεο του Ζελένσκι στο Κουπιανσκ γυρίστηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2022 — μια μέρα πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

