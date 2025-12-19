Το φετινό πρώτο βραβείο για την πιο πρωτότυπη πρόταση γάμου στη Ρωσία απονέμεται στον δημοσιογράφο Κίριλ Μπαγιάνοφ ο οποίος ζήτησε από την αγαπημένη του να τον παντρευτεί σε απευθείας μετάδοση, κατά την ετήσια, μαραθώνια συνέντευξη Τύπου του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ξέρω ότι η φίλη μου παρακολουθεί τώρα. Ολέτσκα, παντρέψου με» είπε ο Κίριλ Μπαγιάνοφ, ένας δημοσιογράφος από το Εκατερίνεμπουργκ, που εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου με κοστούμι και κατακόκκινο παπιγιόν, να έχει υψώσει ένα πλακάτ με τη φράση «Θέλω να παντρευτώ».

Αυτή η ετήσια συνέντευξη Τύπου επί παντός επιστητού είναι η ευκαιρία του Πούτιν να κάνει επί ώρες δηλώσεις για τη γεωπολιτική, να αφηγείται προσωπικά ανέκδοτα αλλά ακόμη και να δίνει ρομαντικές συμβουλές ή υποσχέσεις για επίλυση των μικρών, καθημερινών προβλημάτων των Ρώσων πολιτών. Για τον Μπαγιάνοφ, ήταν η τέλεια ρομαντική ατμόσφαιρα για να κάνει την πρότασή του, υπό τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων που μόλις είχαν ακούσει τον Ρώσο πρόεδρο να αρνείται να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία.

Μία ώρα αργότερα, μια από τους δημοσιογράφους που παρουσίαζε τη συνέντευξη ενημέρωσε τον ερωτευμένο συνάδελφό της, τον πρόεδρο και όλη τη χώρα ότι η εν λόγω νεαρή γυναίκα είχε απαντήσει θετικά στην πρόταση γάμου.

Ο Πούτιν πάντως δεν απάντησε στην πρόσκληση του δημοσιογράφου να παραστεί στη γαμήλια τελετή, ούτε του έδωσε μια ευθεία απάντηση στην ερώτησή του για το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης στη Ρωσία. «Ο Κίριλ έθεσε ένα ερώτημα για τις υλικές συνθήκες ζωής των νέων οικογενειών. Αυτό είναι αλήθεια: ο άνδρας θα πρέπει να είναι αυτός που φέρνει τα χρήματα στο νοικοκυριό. Επομένως θα κάνουμε έκκληση για χρήματα και θα μαζέψουμε τουλάχιστον αρκετά για τον γάμο», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.