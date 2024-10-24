Ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε σε μια παραδοσιακή τελετή στο Ανεξάρτητο Κράτος των Σαμόα, η οποία περιελάμβανε την κατανάλωση του ναρκωτικού «καβά» μπροστά στους ντόπιους, τα σώματα των οποίων είναι γεμάτα με τατουάζ κατά την τοπική παράδοση, και ανακηρύχθηκε «υψηλός αρχηγός» του νησιωτικού κράτους στον Ειρηνικό.

Μετά την 11ήμερη περιοδεία του στην Αυστραλία και φορώντας ένα λευκό κοστούμι τύπου σαφάρι, ο Βρετανός μονάρχης κάθισε στην κορυφή ενός παραδοσιακού ξύλινου μακριού οικήματος την Πέμπτη, όπου του προσφέρθηκε μισή γυαλισμένη καρύδα γεμάτη με το ήπιας επίδρασης ναρκωτικό ρόφημα «καβά», όπως μετέδωσε ο Guardian.

Μόλις ήταν έτοιμο, ένας Σαμοανός φώναξε καθώς έριχνε το ρόφημα σε δοχείο, το οποίο στη συνέχεια προσφέρθηκε στον βασιλιά.

Ο Κάρολος στη συνέχεια ψέλλισε τις λέξεις: «Ο Θεός να ευλογεί αυτό το άβα» πριν το σηκώσει στα χείλη του. Η τελετή ολοκληρώθηκε με χειροκροτήματα. Η σύζυγός του, Βασίλισσα Καμίλα, καθόταν δίπλα του.

Το βασιλικό ζεύγος επισκέφθηκε αργότερα το χωριό Μοατάα, όπου ο Κάρολος ανακηρύχθηκε «Tui Taumeasina» ή υψηλός αρχηγός.

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, η περιοχή γύρω από το Μοατάα είναι το μέρος όπου πρωτοεμφανίστηκε η καρύδα.

«Όλοι τον έχουμε πάρει στην καρδιά μας και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τον βασιλιά», δήλωσε ο τοπικός αρχηγός Λενάταϊ Βίκτορ Ταμαπούα στο AFP πριν από την επίσκεψη.

«Αισθανόμαστε τιμή που επέλεξε να καλωσοριστεί εδώ, στο χωριό μας. Ως δώρο, θα θέλαμε να του απονείμουμε έναν τίτλο».

Ο Ταμαπούα σχεδίαζε επίσης να συζητήσει το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής με τον βασιλιά και τη βασίλισσα και να τους δείξει τους τοπικούς μαγκρόβιους βάλτους.

«Οι υψηλές παλίρροιες καταστρέφουν τους υφάλους μας και την περιοχή όπου βρίσκονται οι μαγκρόβιοι βάλτοι», δήλωσε στο AFP, προσθέτοντας ότι πηγές τροφής και ολόκληρες κοινότητες καταστρέφονται ή πλημμυρίζουν.

«Η κοινότητά μας βασίζεται στην περιοχή των μαγκροβίων για καβούρια και ψάρια, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια η παλίρροια έχει ανέβει περίπου δύο ή τρία μέτρα (μέχρι και 10 πόδια).»

Τι είναι το καβά

Το «καβά» (kava ή kavakava) είναι ένα παραδοσιακό φυτικό ποτό που παρασκευάζεται από τις ρίζες του φυτού Piper methysticum, το οποίο ανήκει στην οικογένεια των πιπεριών και προέρχεται από τα νησιά του Ειρηνικού, όπως η Φίτζι, το Βανουάτου και η Σαμόα. Το καβά χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στις τοπικές κοινωνίες των νησιών του Ειρηνικού για κοινωνικούς, θρησκευτικούς και ιατρικούς σκοπούς.

Το ενεργό συστατικό του καβά είναι οι καβαλακτόνες, οι οποίες έχουν ήπιες ψυχοδραστικές ιδιότητες, προκαλώντας ένα αίσθημα χαλάρωσης, ηρεμίας και ευφορίας. Λόγω αυτών των ιδιοτήτων, το καβά χρησιμοποιείται επίσης σε ορισμένες χώρες ως εναλλακτικό φυσικό ηρεμιστικό ή μέσο κατά του άγχους.

Ωστόσο, η υπερβολική χρήση του καβά μπορεί να έχει παρενέργειες, όπως προβλήματα με το συκώτι, δερματικά προβλήματα και διαταραχές στον ύπνο. Σε ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία, η χρήση καβά περιορίζεται λόγω ανησυχιών για τις επιπτώσεις του στην υγεία, ιδιαίτερα στο συκώτι.

