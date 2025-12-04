Φιντάν: Η Τουρκία προσφέρει μεγάλες δυνατότητες στην Ευρώπη

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε από τη σύνοδο των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ ότι η Τουρκία προσφέρει μεγάλες δυνατότητες στην Ευρώπη, ισχυρίστηκε ωστόσο ότι σε επαφές του με Ευρωπαίους ηγέτες ακούει παράπονα για την Κύπρο, γιατί βάζει εμπόδια στη σχέση με την Τουρκία.

«Πολλοί Ευρωπαίοι πολιτικοί εκφράζουν παράπονα για την Κύπρο» είπε, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Η Τουρκία προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες σε όλους τους εταίρους της σε τέτοιου είδους θέματα ,ι η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος, δίκαιος και καλός εταίρος στον τομέα του εμπορίου, της πολιτικής και της άμυνας, καθώς και ένα κράτος με παράδοση.Ο ιδιωτικός τομέας στην Τουρκία είναι ισχυρός και ο πληθυσμός δυναμικός. Όταν τα συνδυάζεις όλα αυτά, η Τουρκία προσφέρει πραγματικά μεγάλες δυνατότητες, αλλά για να ολοκληρωθεί η περιπέτεια που συνεχίζεται θεσμικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αρθούν ορισμένα εμπόδια. Θα πω κάτι δίχως να αποκαλύψω τα ονόματα τους για να μην χάσουμε την εμπιστοσύνη τους. Με όποιον και να μιλήσω, κάνουν παράπονα από την ΈΔΝΚ΄(Κυπριακή Δημοκρατία). Δηλαδή, υπάρχει το εξής πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία, που αφορούν το μέλλον περισσότερων από 400 εκατομμυρίων ανθρώπων, αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ομηρίας ενός τομέα συνέργειας από μια ομάδα ανθρώπων. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούν να αποδεχτούν άνθρωποι με στρατηγική σκέψη» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Ερντογάν: «Στην Ευρώπη καταστρέφουν τζαμιά, ενώ εμείς επισκευάζουμε εκκλησίες»

Εμείς είμαστε η συνέχεια των Σελτζούκων και των Οθωμανών, είπε ο Τούρκος πρόεδρος

«Eμείς είμαστε ένα σύνολο, ένα αποτέλεσμα μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας που κυριάρχησε σε τρεις ηπείρους, το ιππικό της έτρεχε σε τρεις ηπείρους. Εμείς είμαστε η συνέχεια των Σελτζούκων και των Οθωμανών. Oρισμένοι στην Ευρώπη προσπαθούν περιστασιακά να κάνουν κήρυγμα στην Τουρκία και στις ισλαμικές χώρες σχετικά με τις θρησκευτικές μειονότητες. Ωστόσο, αυτή η περιοχή βρίσκεται υπό αδιάλειπτη ισλαμική κυριαρχία για τουλάχιστον 1.000 χρόνια και ορισμένα γειτονικά κράτη για 1.400 χρόνια. Υπάρχουν Χριστιανοί, Εβραίοι, Αρμένιοι, Έλληνες, Χαλδαίοι, Γιαζίντι, Ασσύριοι και πολλές άλλες κοινότητες σε αυτήν την περιοχή. Υπάρχουν σε αυτήν την περιοχή για 1.400 χρόνια και ασκούν ελεύθερα τη θρησκεία τους. Δεν μπορείτε να βρείτε ή να δείτε ένα παράδειγμα αυτού στην Ευρώπη μέχρι τη δεκαετία του 1950.

» Αυτή είναι η θεμελιώδης διαφορά νοοτροπίας μεταξύ ημών και της Δύσης. Έχουμε απόλυτη αυτοπεποίθηση. Ενώ αυτοί καταστρέφουν τζαμιά, εμείς επισκευάζουμε εκκλησίες εδώ επειδή δεν φοβόμαστε. Εμπιστευόμαστε τους εαυτούς μας. Έχουμε επίγνωση της δύναμής μας. Δεν είμαστε κράτος μεταξύ κρατών, ούτε έθνος μεταξύ εθνών. Είμαστε το τουρκικό έθνος, το οποίο έχει εγκαθιδρύσει τάξη σε τρεις ηπείρους και επτά κλίματα με την πίστη μας, την ταυτότητά μας και τα ιδανικά μας. Είμαστε η μεγάλη Δημοκρατία της Τουρκίας, με την ιστορία, τη συνείδησή της, τη συμπόνια και τη δικαιοσύνη της».

Μπαχτσελί για Μπάρακ: Η αλαζονεία του δεν έχει όρια

«Δεν μπορούμε να ανεχτούμε αναβίωση της χριστιανικής κυριαρχίας στα εδάφη μας» είπε ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν.

Για τον πρέσβη των ΗΠΑ είπε: «Η αλαζονεία του δεν έχει όρια»

«Δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί και να παρακολουθούμε την αναβίωση της συνόδου που συγκλήθηκε πριν από 1700 χρόνια, στην πρώτη μας πρωτεύουσα και την ύπουλη υποκατάσταση της Ιζνίκ από τη Νίκαια. Η Σύνοδος της Νίκαιας το 325 μ.Χ. αποτέλεσε σημείο καμπής στην οικοδόμηση του κράτους του Χριστιανισμού. Η δεύτερη σύνοδος, που πραγματοποιήθηκε 1700 χρόνια αργότερα, ήταν λιγότερο μια συμβολική θρησκευτική τελετή και περισσότερο μια ευκαιριακή προσπάθεια δημιουργίας και διατήρησης μιας νεοσύστατης κυριαρχίας».



Για τον Μπάρακ είπε: «Είναι σαφές ότι οι καταπιεστικές, επιθετικές και επιβλητικές προσπάθειες, προτάσεις και αξιολογήσεις δεν λαμβάνουν υπόψη την ανεξαρτησία και τη μελλοντική μας τιμή, και ότι η απερισκεψία και η αλαζονεία τους δεν έχουν όρια.

