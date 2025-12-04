ΗΠΑ: Συνετρίβη F-16 στην έρημο της Καλιφόρνια - Εκτοξεύθηκε ο πιλότος

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της μοίρας επιδείξεων Thunderbirds της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη την Τετάρτη στην έρημο της Καλιφόρνια.

Το αεροσκάφος F-16C Fighting Falcon συνετρίβη γύρω στις 10:45 π.μ., κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής «πάνω από ελεγχόμενο εναέριο χώρο στην Καλιφόρνια», σύμφωνα με ανακοίνωση της αεροπορικής βάσης Nellis στη Νεβάδα.

Ο πιλότος του F-16C Fighting Falcon εκτινάχθηκε από το αεροσκάφος με ασφάλεια και νοσηλεύεται χωρίς απειλητικά τραύματα.

An F-16 fighter jet crashed in San Bernardino County during training mission.



The pilot was able to eject from the jet – and it was captured in this shocking video.



Read more at https://t.co/14yOjgjWkk pic.twitter.com/MK1yWBHOys — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) December 4, 2025

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι ανταποκρίθηκε σε «έκτακτη ανάγκη», περίπου 290 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες.

Η σύντομη ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της συντριβής.

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι το διερευνά το συμβάν και ανέφερε ότι περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της 57ης Πτέρυγας.

Οι Thunderbirds, που σχηματίστηκαν το 1953, εξασκούνται εποχιακά στην αεροπορική βάση Nellis κοντά στο Λας Βέγκας. Τα αεροσκάφη που εδρεύουν εκεί περιλαμβάνουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 Falcon και F-22 Raptor, καθώς και αεροσκάφη επίγειας επίθεσης A-10 Warthog.



Πηγή: skai.gr

