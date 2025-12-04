Η Ονδούρα παραμένει βυθισμένη στην αβεβαιότητα όσον αφορά το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της Κυριακής, στη σκιά του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τάχθηκε υπέρ του υποψήφιου παράταξης της δεξιάς κι απέμεινε χάρη σε πρώην πρόεδρο που ανήκε στο κόμμα του κι εξέτιε ποινή κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Η καταμέτρηση των ψήφων στις εκλογές αυτές σε έναν γύρο, που είχε διακοπεί το πρωί της Δευτέρας, ξανάρχισε προχθές Τρίτη, καθώς αναφέρθηκαν «τεχνικά προβλήματα», που τροφοδότησαν υποψίες για νοθεία.

Χθες ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Σαλβαδόρ Νασράλα είχε ελαφρύ προβάδισμα επί του Νάσρι Ασφούρα, επιχειρηματία του τομέα των κατασκευών και πρώην δημάρχου της πρωτεύουσας υπέρ του οποίου τάχτηκε ο αμερικανός πρόεδρος.

Με το 80% του συνόλου να έχει πλέον ενσωματωθεί, ο κ. Νασράλα, 72 ετών, του Φιλελεύθερου Κόμματος (PL), λάμβανε το 40,23% των ψήφων, ενώ ο κ. Ασφούρα, 67 ετών, του Εθνικού Κόμματος (PN), το 39,68%, σύμφωνα με το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE, η εφορευτική επιτροπή).

Η υποψήφια της κυβερνώσας παράταξης της αριστεράς LIBRE, η Ρίξι Μονκάδα, δικηγόρος 60 ετών, παραμένει στην τρίτη θέση, σχεδόν 20 μονάδες πίσω από τους δυο δεξιούς αντιπάλους της.

Γιατί

Η καταμέτρηση διακόπηκε μερικές ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων αποτελεσμάτων, που έφεραν τον κ. Ασφούρα να προηγείται με εντελώς οριακή διαφορά, με λίγες περισσότερες από πεντακόσιες ψήφους.

Η εταιρεία ASD, αρμόδια για τη μετάδοση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων , εξήγησε ότι το πρόβλημα στη μετάδοση των πρακτικών από τα εκλογικά τμήματα στον κεντρικό εξυπηρετητή οφειλόταν στον «υψηλό όγκο» των εγγραφών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αμέσως απείλησε την Ονδούρα πως θα «πληρώσει ακριβά», κατηγορώντας χωρίς αποδείξεις το CNE πως αποπειράτο να «αλλάξει το αποτέλεσμα».

Η εφορευτική επιτροπή χρειάζεται δέκα ημέρες για να διανείμει το εκλογικό υλικό σε όλη τη χώρα κι η επιστροφή του απαιτεί ίσο χρονικό διάστημα.

Πρόκειται για «αναποτελεσματικότητα», σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο συνεργάτης του κ. Ασφούρα, ο Φερνάντο Καριμέδο.

«Πρόκειται για έλλειψη σεβασμού προς όλους εμάς που πήγαμε και ψηφίσαμε. Για μένα υπάρχει αμφιβολία», είπε στο AFP η Κάτεριν Ματίας, 21 ετών, φοιτήτρια νομικής σε πανεπιστήμιο στην πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα.

«Θα ανακοινωθούν οριστικά αποτελέσματα», υποσχέθηκε η πρόεδρος του CNE, η Άνα Πάολα Χολ, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Οι αποστολές παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, που χαρακτήρισαν «δημοκρατική» την ατμόσφαιρα που επικράτησε την ημέρα των εκλογών, κάλεσαν τους υποψήφιους και τους πολίτες να παραμείνουν «ήρεμοι».

Πότε

Πρώην πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, ο Αουγκούστο Αγκιλάρ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η διαδικασία ανακαταμέτρησης των ψήφων με το χέρι είναι κάτι «φυσιολογικό».

Η ανακήρυξη του νικητή θα γίνει στη βάση της καταμέτρησης των ψήφων με το χέρι σε πάνω από 19.000 εκλογικά τμήματα.

«Όταν ήμουν στο CNE, η ανακήρυξη του νικητή γινόταν 25 μέρες μετά» την ψηφοφορία, θύμισε ο κ. Αγκιλάρ.

Χαρακτήρισε επίσης φυσιολογική την ένταση στη χώρα εν αναμονή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. «Σε όλες τις χώρες, όταν το αποτέλεσμα είναι τόσο αμφίρροπο, υπάρχουν προβλήματα, διότι είναι πολύ δύσκολο για τον ηττημένο να αποδεχτεί το αποτέλεσμα», είπε.

Πάντα κατά τον κ. Αγκιλάρ, το αποτέλεσμα αναμένεται να έχει ανακοινωθεί «μέσα σε περίπου οκτώ ημέρες».

Ο συνεργάτης του κ. Ασφούρα εκτίμησε επίσης πως «ο νικητής δεν θα γίνει γνωστό ποιος είναι παρά την επόμενη εβδομάδα».

Η ανεξαρτησία του CNE, στο οποίο τα πέντε μέλη ορίζονται από τα μεγαλύτερα κόμματα, αμφισβητείται μόνιμα. Διαφορά ανάμεσα δυο μέλη και αλληλοκατηγορίες για απάτη καθυστέρησαν το εκλογικό χρονοδιάγραμμα.

Μέλος του CNE προσκείμενο στην αριστερά κατήγγειλε στην εισαγγελία υποτιθέμενη συνωμοσία μέλους που διόρισε η δεξιά. Ο κατηγορούμενος έκανε λόγο για ηχητικές καταγραφές δημιουργημένες με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Χάρη

Ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη και οι αμερικανικές αρχές αποφυλάκισαν τη Δευτέρα τον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας και ηγέτη του PN, τον Χουάν Ορλάντο Ερνάντες (2014-2022), που καταδικάστηκε πέρυσι να εκτίσει 45 χρόνια κάθειρξη για συνέργεια στη διακίνηση ναρκωτικών.

«Αλλάξατε τη ζωή μου, κύριε, και δεν το ξεχάσω ποτέ», ανέφερε ο κ. Ερνάντες μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

«Η κατάσταση δεν είναι εύκολη γι’ αυτόν, λόγω της ανασφάλειας και των απειλών κατά της ζωής του»., ανέφερε η σύζυγος του κ. Ερνάντες, η Άνα Γκαρσία, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο AFP. Πρόσθεσε ότι ο άνδρας της δεν σκοπεύει αυτή τη στιγμή να επιστρέψει στην Ονδούρα.

«Όπως και εσείς, πρόεδρε Τραμπ, είμαι θύμα πολιτικών διωγμών», ανέφερε ο κ. Ερνάντες σε επιστολή του στον αμερικανό πρόεδρο ζητώντας του να διορθώσει τη «βαριά αδικία» που υφίστατο.

Ο ρεπουμπλικάνος φάνηκε να ενστερνίζεται τη θέση του πρώην ομολόγου του. Η καταδίκη του κ. Ερνάντες, υποστήριξε ο κ. Τραμπ στον Τύπο, ήταν «φρικτό κυνήγι μαγισσών, ενορχηστρωμένο από τον (δημοκρατικό προκάτοχό του στην προεδρία Τζο) Μπάιντεν».

«Πολλοί στην Ονδούρα μου ζητούσαν να το κάνω. Και το έκανα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

