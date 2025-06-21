Ο Τραμπ λέει πως ίσως αλλάξει γνώμη για την αποπομπή του επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή πως ενδεχομένως να χρειαστεί να αλλάξει γνώμη σχετικά με την αποπομπή του επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ.

Ο Τραμπ έκανε το συγκεκριμένο σχόλιο σε μακροσκελή ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, στην οποία επικρίνει την απόφαση της Fed να μη μειώσει τα επιτόκια.

«Δεν ξέρω γιατί το διοικητικό συμβούλιο (της Fed) δεν τον παρακάμπτει», γράφει ο Τραμπ αναφερόμενος στον Πάουελ, χρησιμοποιώντας προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τον επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

«Ίσως, απλά ίσως, χρειαστεί να αλλάξω γνώμη σχετικά με την αποπομπή του; Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, η θητεία του τελειώνει σύντομα», συμπληρώνει.

«Κατανοώ πλήρως ότι οι έντονες επικρίσεις μου για εκείνον, καθιστούν δυσκολότερο για τον ίδιο να κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει, να μειώσει τα επιτόκια, αλλά έχω δοκιμάσει όλους τους πιθανούς τρόπους», υποστηρίζει ο πρόεδρος Τραμπ.

