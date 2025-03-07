Ο κυβερνήτης της περιοχής Βολογκντά στη Ρωσία ήρε την απαγόρευση που αφορά στους μετανάστες εργαζόμενους και την απασχόλησή τους στον κατασκευαστικό κλάδο μία μόλις εβδομάδα μετά την ανακοίνωσή της, μετά την κατακραυγή από το κολοσσό της χαλυβουργίας Severostal ότι οι περιορισμοί θα βλάψουν τη βιομηχανία.

Σε επεξηγηματικό σημείωμα του διατάγματος για την ανάκληση της απαγόρευσης, το οποίο υπέγραψε ο κυβερνήτης Γκεόργκι Φιλιμόνοφ την Πέμπτη, αναφέρεται ότι μια ανάλυση των κενών θέσεων εργασίας στην περιοχή Βολογκντά, βορειοδυτικά της Μόσχας, διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν αρκετοί Ρώσοι πολίτες σε ηλικία εργασίας για να καλύψουν όλες τις κενές θέσεις εργασίας.

Η μεταστροφή αυτή των κυβερνώντων της περιφέρειας παρατηρείται αφού η Severstal, ένας σημαντικός εργοδότης στην περιοχή, καταψήφισε την απαγόρευση σε μια σπάνια δημόσια σύγκρουση μεταξύ πολιτικών και μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, που αναδεικνύει τις εντάσεις στη Ρωσία, καθώς η οικονομία της προσπαθεί να αντιμετωπίσει την εκτεταμένη έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Η ανεργία στη Ρωσία ανέρχεται στο 2,4%, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο, καθώς η μεγάλη απορρόφηση εργατικού δυναμικού από τις ένοπλες δυνάμεις και τις αμυντικές βιομηχανίες έχει προκαλέσει ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό στις μη στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα από τότε που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε τον στρατό του στην Ουκρανία το 2022.

Η Ρωσία παραδοσιακά βασίζονταν στο εργατικό δυναμικό των μεταναστών, κυρίως από την Κεντρική Ασία, για να καλύψει τα κενά στην απασχόληση και για την ανάπτυξη της οικονομίας της.

Ωστόσο ορισμένοι από αυτούς τους εργαζόμενους, ο αριθμός των οποίων φθάνει περίπου τα 6 εκατομμύρια στη χώρα, αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη εχθρότητα στη Ρωσία από τότε που ισλαμιστές μαχητές από το Τατζικιστάν σκότωσαν 145 ανθρώπους σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα πέρυσι.

Ο Φιλιμόνοφ δεν ανέφερε τους λόγους για την απαγόρευση της απασχόλησης μεταναστών, αλλά διερωτήθηκε δημοσίως γιατί οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να προσλαμβάνουν ντόπιους εργαζόμενους.

Εκπρόσωπος της Severstal δήλωσε ότι η εταιρεία πρέπει να προσλάβει τουλάχιστον 2.168 εργαζομένους πριν από το 2027 για το νέο εργοστάσιο σιδηρομεταλλεύματος στο Τσερέποβετς, μια μεγάλη πόλη, όπου σκοπεύει να επενδύσει πάνω από 120 δισεκατομμύρια ρούβλια (1,35 δισεκατομμύρια δολάρια) φέτος.

Μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης, η εταιρεία ανήρτησε ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη 600 κενών θέσεων εργασίας μόνο στην περιοχή της Βολογκντά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

