Η Πολωνία ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική αναδιάρθρωση των τελευταίων δεκαετιών, καθώς η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε την υποχρεωτική στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους άνδρες της χώρας.

Κάθε άνδρας στην Πολωνία θα υποβληθεί σε στρατιωτική εκπαίδευση στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη δημιουργία ενός στρατού 500.000 ανδρών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ρωσική επιθετικότητα, δήλωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στο κοινοβούλιο.

«Μέχρι το τέλος του έτους, θέλουμε να έχουμε έτοιμο ένα μοντέλο ώστε κάθε ενήλικος άνδρας στην Πολωνία να είναι εκπαιδευμένος για τον πόλεμο και έτσι ώστε αυτή η εφεδρεία να είναι επαρκής για πιθανές απειλές», είπε ο Τουσκ.

Ο πολωνικός στρατός αριθμεί σήμερα περίπου 200.000 στρατιώτες, καθιστώντας τον τον τρίτο μεγαλύτερο στο ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ και την Τουρκία και τον μεγαλύτερο μεταξύ των χωρών της ΕΕ που είναι μέλη της συμμαχίας. Ο Τουσκ επεσήμανε ότι η Ουκρανία διαθέτει στρατό περίπου 800.000 ανδρών, ενώ η Ρωσία έχει 1,3 εκατομμύρια στρατιώτες.

«Κάθε υγιής άνδρας θα πρέπει να θέλει να εκπαιδευτεί ώστε να μπορεί να υπερασπιστεί την πατρίδα σε περίπτωση ανάγκης. Θα το προετοιμάσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνει τους ανθρώπους», δήλωσε ο Τουσκ, προσθέτοντας ότι και οι γυναίκες θα μπορούν να συμμετέχουν εθελοντικά, αλλά ότι «ο πόλεμος παραμένει, σε μεγαλύτερο βαθμό, υπόθεση των ανδρών».

Ο Τουσκ τόνισε ότι αυτό δεν αποτελεί επιστροφή στη στρατολόγηση, η οποία καταργήθηκε στην Πολωνία το 2008.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το Politico, εκείνη η απόφαση ελήφθη σε μια εντελώς διαφορετική εποχή.

Σήμερα, η αυξανόμενη ανησυχία για την επιθετικότητα της Ρωσίας, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα σχετικά με την αξιοπιστία της παραδοσιακής συμμαχίας της Πολωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οδηγεί σε ανατροπή του στρατιωτικού σχεδιασμού.

Η Πολωνία είναι ήδη η χώρα με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ, με τον προϋπολογισμό της να ανέρχεται στο 4,7% του ΑΕΠ φέτος. Ο Τουσκ είπε στο κοινοβούλιο ότι οι δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν στο 5% του ΑΕΠ – ένα ποσοστό που έχει προτείνει και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η Πολωνία δαπανά δισεκατομμύρια για την αγορά όπλων – τανκς Abrams, συστήματα αεράμυνας Patriot και μαχητικά αεροσκάφη F-35 από τις ΗΠΑ, καθώς και κύρια άρματα μάχης K2 Black Panther, αυτοκινούμενα πυροβόλα K9A1 Thunder, συστήματα ρουκετών Homar-K και εκπαιδευτικά αεροσκάφη από τη Νότια Κορέα.

Τα αντικρουόμενα μηνύματα από τη διοίκηση Τραμπ προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στην Πολωνία, η οποία έχει οικοδομήσει την αρχιτεκτονική ασφαλείας της γύρω από τις στενές σχέσεις της με τις ΗΠΑ. Περίπου 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες είναι σταθμευμένοι στην Πολωνία, ενώ η χώρα καταβάλλει προσπάθειες να αγοράζει αμερικανικά οπλικά συστήματα – γεγονός που ενοχλεί άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, η εικόνα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δέχεται επικρίσεις στον Λευκό Οίκο, η διακοπή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους στο ΝΑΤΟ για την προστασία των μελών σε περίπτωση επίθεσης, εάν δεν ξοδεύουν αρκετά για την άμυνα, προκαλούν έντονη ανησυχία.

«Βλέπουμε μια βαθιά αναθεώρηση της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Ουκρανία, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πραγματικότητα μόνο και μόνο επειδή δεν μας αρέσει. Πρέπει να είμαστε ακριβείς και ειλικρινείς στην αξιολόγησή μας για το τι εξυπηρετεί και τι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας», είπε ο Τουσκ στο κοινοβούλιο.

Τόνισε ότι η Ευρώπη διαθέτει την οικονομική δύναμη να σταθεί απέναντι στη Ρωσία.

«Το έλλειμμά μας ήταν η έλλειψη βούλησης για δράση, η έλλειψη αυτοπεποίθησης και, μερικές φορές, η δειλία. Αλλά η Ρωσία θα είναι αδύναμη απέναντι σε μια ενωμένη Ευρώπη», είπε ο Τουσκ, προσθέτοντας: «Είναι εντυπωσιακό, αλλά αληθινό. Αυτή τη στιγμή, 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ικετεύουν 300 εκατομμύρια Αμερικανούς να τους προστατεύσουν από 140 εκατομμύρια Ρώσους, οι οποίοι εδώ και τρία χρόνια δεν έχουν καταφέρει να νικήσουν 50 εκατομμύρια Ουκρανούς».

Επίσης, ανακοίνωσε ότι η Πολωνία θα λάβει μέτρα για να αποσυρθεί από διεθνείς συνθήκες που απαγορεύουν τη χρήση ναρκών κατά προσωπικού και διασποράς.

Παρά τη σχεδιαζόμενη στρατιωτική ενίσχυση, ο Τουσκ επέμεινε ότι Πολωνοί στρατιώτες δεν θα σταλούν στην Ουκρανία για την επιβολή οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας – κάτι που εξετάζουν η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η αποστολή της Πολωνίας είναι να φυλάσσει τα ανατολικά της σύνορα, τα οποία είναι επίσης τα σύνορα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε.



