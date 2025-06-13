Ο Kanye West στη δίκη του Diddy

Ο Kanye West εμφανίστηκε στη δίκη του Σον «Diddy» Κομπς.

Φορώντας λευκά ρούχα και γυαλιά ηλίου, ο ράπερ δήλωσε σε δημοσιογράφο ότι ήρθε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν για να δείξει την υποστήριξή του στον μεγιστάνα της Bad Boy Records, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη διακίνηση ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, εκβιασμό και σεξουαλική καοποίηση.

Ο Γουέστ, ο οποίος έχει υποστηρίξει δημόσια τον Diddy και έχει ζητήσει την αθώωσή του, έφτασε ώρες μετά την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας την Παρασκευή και τον υποδέχτηκε ο γιος του ράπερ, δισκογραφικού παραγωγού και επιχειρηματία, Κρίστιαν «Κινγκ» Κομπς, έξω από το δικαστήριο.

Προβλέποντας πιθανή απόσπαση της προσοχής, οι δικαστικοί υπάλληλοι έδωσαν οδηγίες στους δημοσιογράφους και το κοινό να έχουν τα μάτια τους στραμμένα προς τα εμπρός και να κάνουν ησυχία, ανεξάρτητα από το ποιος μπαίνει στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο West κατευθύνθηκε σε ξεχωριστή αίθουσα μακριά από τους ενόρκους και τον Τύπο, όπου μπορούσε να παρακολουθήσει τη δίκη μέσω βίντεο δίπλα στους σωματοφύλακες του και τον Κρίστιαν Κομπς. Ο ράπερ κάθισε και παρακολούθησε προσεκτικά τη δίκη, αλλά όταν δημοσιογράφοι και κόσμος κατέκλυσε την αίθουσα, φέρεται να έφυγε από το δικαστήριο μετά από λιγότερο από μισή ώρα.

O West εμφανίστηκε στη δίκη μόλις μία ημέρα μετά την πρώην σύντροφο του Κομπς, «Τζέιν», που κατέθετε επί έξι ολόκληρες ημέρες στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι ο Κομπς την πίεζε σε μαραθώνιες σεξουαλικές συνευρέσεις με άνδρες συνοδούς, ενώ ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. Η Τζέιν, η οποία κατέθεσε με ψευδώνυμο για λόγους προστασίας της ιδιωτικής της ζωής, είπε ότι ο Κόμπς της επιτέθηκε σωματικά τον Ιούνιο του 2024.

Το CNN μετέδωσε την Πέμπτη ότι ο West βρισκόταν στη Νέα Υόρκη και είχε επικοινωνήσει με τον Κρίστιαν Κομπς για να παραστεί στη δίκη. O ράπερ φέρεται επίσης να συνεργάζεται σε μουσικό πρότζεκτ με τον Κρίστιαν Κομπς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

