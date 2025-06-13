Ισραήλ: Τρία παιδιά τραυματίστηκαν στη Χεβρώνα από τον πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ έπεσε στην πόλη της Χεβρώνας, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, τρία παιδιά τραυματίστηκαν από τα θραύσματα.

Οι Χούθι της Υεμένης, οι αντάρτες που συνήθως αναλαμβάνουν την ευθύνη για εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, είναι στενοί σύμμαχοι του Ιράν.

Ο στρατός κάλεσε τους κατοίκους σε όλο το Ισραήλ να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια, να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις σε δημόσιους χώρους και να αποφύγουν τις συγκεντρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

