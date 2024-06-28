Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν ξύπνησε μέσα στη νύχτα για να παρακολουθήσει το ντιμπέιτ μεταξύ των δύο υποψηφίων για την προεδρία των ΗΠΑ και η Μόσχα δεν θα σχολιάσει κάτι που αφορά εσωτερικό ζήτημα της αμερικανικής πολιτικής, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πούτιν έχει επιδείξει αδιαφορία για το ενδεχόμενο αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών του προσεχούς Νοεμβρίου και ο Πεσκόφ σχολίασε ότι η Μόσχα έχει πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθεί.

"Κοιτάξτε, δεν νομίζω να περιμένετε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας θα βάλει ξυπνητήρι για να ξυπνήσει πριν ξημερώσει και να δει το ντιμπέιτ στις ΗΠΑ. Έχουμε πολλά ζητήματα που είναι πραγματικά σοβαρά για τη χώρα μας, τα οποία αφορούν εμάς. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία διαχειρίζεται ο πρόεδρός μας. Οι τηλεμαχίες στις ΗΠΑ δεν αποτελούν μέρος των βασικών ζηττημάτων στην ατζέντα", απάντησε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε αν ο Πούτιν παρακολούθησε την τηλεμαχία.

Η Ρωσία προέκυψε πολλές φορές ως θέμα στην τηλεμαχία των δύο ανδρών, καθώς τόσο ο Μπάιντεν όσο και ο Τραμπ θέλησαν να αναμετρηθούν στην εξωτερική πολιτική.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι, αν οι ΗΠΑ είχαν έναν "πραγματικό πρόεδρο", τον οποίο θα σεβόταν ο Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα είχε ποτέ εισβάλει στην Ουκρανία μπροστά στα μάτια του Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν απάντησε: "Προχώρα, άσε τον Πούτιν να μπει μέσα και να ελέγξει την Ουκρανία, και μετά να προχωρήσει στην Πολωνία και σε άλλα μέρη. Τότε να δεις τι θα συμβεί. Δεν έχεις ιδέα για τι κόλαση μιλάμε".

Νωρίτερα μέσα στον μήνα ο Πούτιν είπε ότι δεν πιστεύει πως το αποτέλεσμα των εκλογών θα κάνει κάποια διαφορά για τη Ρωσία.

Παράλληλα, η εικόνα που διαμορφώνεται για τις σχέσεις της ΕΕ με τη Μόσχα μετά το πράσινο φως που άναψε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ανανέωση της θητείας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ανάδειξη της Εσθονής πρωθυπουργού Κάγια Κάλας στη θέση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας δεν είναι καλή, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι η απόφαση του μπλοκ να ανανεώσει τη θητεία της φον ντερ Λάιεν δεν θα αλλάξει τίποτα.

"Η κυρία φον ντερ Λάιεν δεν τάσσεται υπέρ της εξομάλυνσης των σχέσεων ανάμεσα στην ΕΕ και τη Ρωσία. Ετσι την γνωρίζουμε, έτσι θα την θυμόμαστε. Τίποτα δεν αλλάζει από αυτή την άποψη", σχολίασε ο Πεσκόφ.

Παρότι κάποιες φορές διχασμένη, η ΕΕ έχει κινητοποιηθεί για να βοηθήσει το Κίεβο κατά της Ρωσίας οικονομικά και στρατιωτικά από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022. Οι Βρυξέλλες επίσης έχουν επιβάλει πολλαπλά πακέτα κυρώσεων στη Μόσχα για να την υποχρεώσουν να αποσύρει τις δυνάμεις της.

Σχολιάζοντας την επιλογή της Κάλας για το συγκεκριμένο αξίωμα, ο Πεσκόφ είπε ότι είναι γνωστή για την αντιρωσική ρητορική της.

"Η κυρία Κάλας δεν έχει επιδείξει, ούτε εκείνη, έφεση στη διπλωματία και είναι πολύ γνωστή στη χώρα μας για την απόλυτη αδιαλλαξία της και για τις κάποιες φορές ακόμη και ανοιχτά αντιρωσικές δηλώσεις της. Εποιμένως, δεν νομίζουμε ότι η ευρωπαϊκή διπλωματία θα συμβάλει με οποιονδήποτε τρόπο στην εξομάλυνση των σχέσεων. Η προοπτική, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στη Μόσχα και στις Βρυξέλλες, δεν είναι καλή", κατέληξε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

