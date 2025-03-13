FT: Ο Πολωνός πρόεδρος καλεί τις ΗΠΑ να φέρουν πυρηνικές κεφαλές στο πολωνικό έδαφος

Ο πρόεδρος της Πολωνίας κάλεσε τις ΗΠΑ να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα στο έδαφος της χώρας του ως αποτροπή έναντι μελλοντικής ρωσικής επίθεσης, μια πρόταση την οποία είπε ότι συζήτησε πρόσφατα με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία και τη Ρωσία, Κιθ Κέλογκ, αναφέρεται σε σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

«Τα σύνορα του ΝΑΤΟ μετακινήθηκαν προς ανατολάς το 1999, έτσι 26 χρόνια αργότερα θα πρέπει επίσης να υπάρξει μια αλλαγή στην υποδομή του ΝΑΤΟ ανατολικά. Για εμένα αυτό είναι προφανές» δήλωσε σε συνέντευξη ο Αντρέι Ντούντα, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Θα ήταν ασφαλέστερο αν τα όπλα αυτά βρίσκονταν ήδη στη χώρα, δήλωσε ο Ντούντα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

