Ρωσία: Καταρρίψαμε 77 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας

Την κατάρριψη 77 ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε την Πέμπτη το ρωσικό υπουργείο Άμυνας της, δύο ημέρες αφότου το Κίεβο πραγματοποίησε το μεγαλύτερο άμεσο πλήγμα στη Μόσχα κατά τη διάρκεια του τριετούς πολέμου.



Τριάντα drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν πάνω από το Μπριάνσκ στη δυτική Ρωσία που συνορεύει με την Ουκρανία, ενώ άλλα 25 καταρρίφθηκαν πάνω από την Καλούγκα, ανέφερε το υπουργείο σε δήλωση.

Περισσότερα drones αναχαιτίστηκαν στις περιοχές Κουρσκ, Βορονέζ, Ροστόφ και Μπέλγκοροντ, πρόσθεσε.έρχεται αφότου η Ρωσία κατέρριψε περισσότερα από 90 drones στην περιοχή της πρωτεύουσας την Τρίτη. Ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν την χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη του εχθρού στη Μόσχα».Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στην επίθεση της Τρίτης, κατά την οποία αναχαίτισε 337 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ολόκληρη τη χώρα.Πολλές πόλεις της Ουκρανίας επίσηςτο πρωί της Πέμπτης, με μια 42χρονη γυναίκα να σκοτώνεται στη Χερσώνα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ρομάν Μρότσκο.Οι αρχές στο Κίεβο και το Ντνιπροπετρόβσκ ανέφεραν επίσης ότι δέχθηκαν επίθεση νωρίς την Πέμπτη.

