Πούτιν: Αποκάλεσε τον Σι Τζινπίνγκ ‘αγαπητό φίλο’ στη σύνοδο κορυφής των BRICS

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε σήμερα τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά την έναρξη των εργασιών της συνόδου κορυφής της ομάδας BRICS, λέγοντας ότι η αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ της Μόσχας και του Πεκίνου συνιστούν έναν παράγοντα σταθερότητας για τον κόσμο.

«Χαίρομαι που είμαι στο Καζάν», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ καθώς αντάλλασσε χειραψία με τον Πούτιν πριν από τη διμερή συνάντηση.

Ο Πούτιν αποκάλεσε τον Σι, «αγαπητό φίλο» και είπε ότι η Μόσχα και το Πεκίνο θα εργασθούν για τη δημιουργία μιας δίκαιας παγκόσμιας τάξης.

Πηγή: skai.gr

