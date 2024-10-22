Πούτιν: Αποκάλεσε τον Σι Τζινπίνγκ ‘αγαπητό φίλο’ στη σύνοδο κορυφής των BRICS

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε σήμερα τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά την έναρξη των εργασιών της συνόδου κορυφής της ομάδας BRICS, λέγοντας ότι η αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ της Μόσχας και του Πεκίνου συνιστούν έναν παράγοντα σταθερότητας για τον κόσμο.
«Χαίρομαι που είμαι στο Καζάν», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ καθώς αντάλλασσε χειραψία με τον Πούτιν πριν από τη διμερή συνάντηση.
Ο Πούτιν αποκάλεσε τον Σι, «αγαπητό φίλο» και είπε ότι η Μόσχα και το Πεκίνο θα εργασθούν για τη δημιουργία μιας δίκαιας παγκόσμιας τάξης.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.