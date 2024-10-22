Μόντι σε Πούτιν: H Ινδία θέλει ειρήνη στην Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δήλωσε σήμερα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την παραμονή της συνόδου κορυφής των BRΙCS πως επιθυμεί ειρήνη στην Ουκρανία και πως το Νέο Δελχί είναι έτοιμο να βοηθήσει να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός προκειμένου να τερματιστεί η πιο φονική σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Πούτιν, που έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, θέλει η σύνοδος κορυφής των BRICS να αναδείξει την αυξανόμενη δύναμη του μη δυτικού κόσμου μετά την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων και Ασιατών συμμάχων τους να απομονώσουν τη Ρωσία λόγω του πολέμου.

Η Ρωσία αναμένει 22 ηγέτες, περιλαμβανομένου του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ που έφθασε σήμερα για να λάβει μέρος στη σύνοδο των BRICS, που αντιπροσωπεύουν το 45% των παγκόσμιου πληθυσμού και το 35% της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο Πούτιν, που θεωρείται από τη Δύση εγκληματίας πολέμου, ευχαρίστησε τον Μόντι για την αποδοχή της πρόσκλησης να επισκεφθεί το Καζάν, μια πόλη στις όχθες του Βόλγα, και είπε πως η Ρωσία και η Ινδία μοιράζονται μια "προνομιακή στρατηγική εταιρική σχέση".

Ο Μόντι ευχαρίστησε τον Πούτιν για την "ισχυρή φιλία" του, χαιρέτισε την αυξανόμενη συνεργασία και την εξέλιξη των BRICS αλλά είπε επίσης πως η Ινδία πιστεύει ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία θα πρέπει να τελειώσει ειρηνικά.

"Είμαστε σε συνεχή επαφή σχετικά με το θέμα της συνεχιζόμενης σύγκρουσης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία", είπε ο Μόντι. "Πιστεύουμε πως τα προβλήματα θα πρέπει να επιλύονται μόνο με ειρηνικά μέσα".

"Υποστηρίζουμε πλήρως τη γρήγορη αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας. Όλες οι προσπάθειές μας δίνουν προτεραιότητα στην ανθρωπότητα, η Ινδία είναι έτοιμη να δώσει κάθε πιθανή υποστήριξη στους καιρούς που έρχονται", είπε, προσθέτοντας πως θα συζητήσει τα θέματα με τον Πούτιν.

Η σύνοδος κορυφής των BRICS πραγματοποιείται καθώς οι παγκόσμιοι οικονομικοί ηγέτες συγκεντρώνονται στην Ουάσινγκτον εν μέσω πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, μιας αδύναμης κινεζικής οικονομίας και προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ που μπορεί να προκαλέσουν νέες εμπορικές τριβές.

Με τις BRICS να διευρύνονται --και μια λίστα αναμονής εν δυνάμει μελών-- υπάρχει ανησυχία για το κατά πόσον η διεύρυνση θα κάνει την ομάδα πιο δυσκίνητη.

Η Κίνα και η Ινδία, οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, έχουν δύσκολες σχέσεις, ενώ υπάρχει μια αντιπάθεια ανάμεσα σε αραβικές χώρες και το Ιράν.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων που καλύπτουν τη σύνοδο κορυφής των BRICS, ο Πούτιν είπε πως η Μόσχα δεν θα παραιτηθεί από τις τέσσερις περιφέρειες της Ουκρανίας οι οποίες αποτελούν τώρα όπως λέει τμήμα της Ρωσίας και πως η Μόσχα θέλει τα μακροπρόθεσμά συμφέροντα ασφαλείας της να ληφθούν υπόψη στην Ευρώπη.

Δύο ρωσικές πηγές είπαν πως, ενώ γίνεται όλο και περισσότερο λόγος στη Μόσχα για μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, δεν υπάρχει ακόμη τίποτε συγκεκριμένο -- και πως ο κόσμος περιμένει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Η Ρωσία, που προωθείται, έχει θέσει υπό τον έλεγχό της περίπου το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, περιλαμβανομένης της Κριμαίας την οποία κατέλαβε και προσάρτησε μονομερώς το 2014, περίπου το 80% του Ντονμπάς -- μια ζώνη που περιλαμβάνει τις περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ-- και πάνω από το 70% των περιφερειών της Ζαπορίζια και της Χερσώνας,

Ο Πούτιν είπε πως η Δύση έχει συνειδητοποιήσει τώρα πως η Ρωσία θα νικήσει, αλλά είπε πως είναι ανοικτός σε συνομιλίες στη βάση προσχεδίων συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός που είχαν καταρτιστεί στην Κωνσταντινούπολη τον Απρίλιο του 2022.

Κατά την παραμονή της συνόδου κορυφής των BRICS, o Πούτιν συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν για ανεπίσημες συνομιλίες που διήρκεσαν μέχρι τα μεσάνυχτα στην κατοικία του στο Νόβο-Ογκαρίοβο έξω από τη Μόσχα.

BRICS

Ο Πούτιν έπλεξε το εγκώμιο του σεΐχη Μοχάμεντ αλλά και του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, που δεν θα παραστούν στη σύνοδο κορυφής στο Καζάν, για τις διαμεσολαβητικές προσπάθειές τους στο ουκρανικό.

"Είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε κάθε πρσπάθεια για την επίλυση των κρίσεων προς όφελος της ειρήνης, προς όφελος και των δύο πλευρών, είπε ο σεΐχης Μοχάμεντ στον Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ακύρωσε το ταξίδι του έπειτα από ιατρική συμβουλή να αποφεύγει προσωρινά τις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων ύστερα από τραυματισμό στο κεφάλι στη διάρκεια ατυχήματος που είχε στο σπίτι.

Το ακρωνύμιο BRICS επινόησε το 2001 ο Τζιμ Ο΄Νιλ, τότε επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs, σε μια ερευνητική εργασία που υπογράμμιζε το μαζικό αναπτυξιακό δυναμικό της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας και της Κίνας αυτόν τον αιώνα.

Η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα άρχισαν να συναντώνται πιο επίσημα, προσθέτοντας εντέλει τη Βραζιλία, στη συνέχεια τη Νότια Αφρική, την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, το Ιράν και τα ΗΑΕ. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει καταστεί ακόμη επίσημα μέλος.

Το μερίδιο των BRICS στο παγκόμσιο ΑΕΠ προβλέπεται να φθάσει το 37% μέχρι τα τέλη αυτής της δεκαετίας ενώ το μερίδιο της Ομάδας των Επτά μεγαλύτερων οικονομιών της Δύσης (G7) θα μειωθεί περίπου στο 28% από 30% φέτος, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Η Ρωσία προσπαθεί να πείσει τις χώρες της ομάδας BRICS να οικοδομήσουν μια εναλλακτική πλατφόρμα για τις διεθνείς πληρωμές που δεν θα επηρεάζεται από τις κυρώσεις της Δύσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

