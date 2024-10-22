Ιταλία: Προβληματισμός στο Συμβούλιο της ΕE για το «φυλετικό προφίλ»

Σε έκθεσή του, η ειδική επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης η οποία ασχολείται με την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, αναφέρθηκε στην Ιταλία με παρατηρήσεις και σχόλια επικριτικού χαρακτήρα.

Στην έκθεση της επιτροπής Ecri αναφέρεται ότι «στην Ιταλία, οι αστυνομικές δυνάμεις προχωρούν στην κατάρτιση "φυλετικού προφίλ", κατά την διάρκεια περιπολιών, παρακολουθήσεων και ερευνών, ιδίως σε ότι αφορά την αφρικανική κοινότητα και τους Ρομά».

Παράλληλα, αναφέρεται ότι «οι αρχές δεν φαίνεται να έχουν επίγνωση του προβλήματος» και ότι δεν έχουν λάβει υπόψη τους ότι μπορεί να πρόκειται για «θεσμικής μορφής ρατσισμό».

Στην έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης υπογραμμίζεται, επίσης, ότι «ο δημόσιος λόγος, στην Ιταλία, τα τελευταία χρόνια έγινε όλο και πιο ξενοφοβικός» ενώ «ο πολιτικός λόγος προσέλαβε όλο και πιο διχαστικούς τόνους, ιδίως προς τους μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, προς Ιταλούς με καταγωγή από ξένες χώρες, ρομά και πολιτές ΛΟΑΤΚΙ+».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτια Μελόνι απάντησε στις συγκεκριμένες κριτικές και παρατηρήσεις υπογραμμίζοντας, μέσω διαδικτύου, ότι «οι αστυνομικές δυνάμεις της Ιταλίας απαρτίζονται από άνδρες και γυναίκες που, κάθε ημέρα, εργάζονται με αυταπάρνηση και προσήλωση για να μπορέσουν να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων των πολιτών, χωρίς διακρίσεις» και, κατά συνέπεια «αξίζουν σεβασμό και όχι τέτοιου είδους προπηλακισμούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

