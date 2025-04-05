Πού βρίσκεται τo πρώτο και μοναδικό διασυνοριακό νοσοκομείο στην Ευρώπη

Το νοσοκομείο της Σερντάνια βρίσκεται σε μια απομονωμένη και δυσπρόσιτη περιοχή, ένα οροπέδιο σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας και πιο συγκεκριμένα μεταξύ της Γαλλικής Περιφέρειας της Οξιτάν (Occitane) και της αυτόνομης περιοχής της Καταλονίας. Η περιοχή αυτή είχε διαιρεθεί στη διάρκεια του 17ου αιώνα. Οι κλιματικές συνθήκες είναι συχνά αντίξοες. Οι οικονομικές δραστηριότητες του τόπου περιλαμβάνουν τη γεωργία και τον τουρισμό. Κάποια στιγμή, οι τοπικές διοικήσεις διαπίστωσαν την ανάγκη να παρέχονται υπηρεσίες πιο κοντά στους 30.000 πολίτες που ζουν εκεί. Αυτό θεωρήθηκε παράλληλα και μια ευκαιρία ώστε να παραμείνει ο πληθυσμός στην περιοχή και να αναπτυχθεί περαιτέρω. Γνωρίζοντας τον κοινό αυτό στόχο, η γαλλική και η ισπανική πλευρά αποφάσισαν τη δημιουργία ενός νοσοκομείου, η διαχείριση του οποίου γίνεται από κοινού.

«Αυτός είναι και ένας στόχος της κοινωνίας των πολιτών που αξιοποιεί μια καινοτόμο λύση, η οποία υπερβαίνει τους εθνικούς κανονισμούς» τόνισε ο Χαβιέ Κονίλ (Xavier Conill), γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας - Νοσοκομείο της Σερντάνια (EGTC Hospital de Cerdanya), μιλώντας στο συνέδριο «Νοτιοανατολική Ευρώπη και Διασυνοριακή Συνεργασία, Προκλήσεις, Προβλήματα, Προοπτικές», που διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη οι τρεις Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα («Εύξεινη Πόλη», «Αμφικτυονία» και «ΕΛΙΚΑΣ»).

Ο κ. Κονίλ εξήγησε ότι με την παραπάνω αφετηρία δημιουργήθηκε ένας Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και δόθηκε η ευκαιρία της συνεργασίας ανάμεσα στο κράτος της Γαλλίας και την αυτόνομη κοινότητα της Καταλονίας καθώς οι δύο φορείς ήταν οι αρμόδιοι για τον σχεδιασμό της παροχής υπηρεσιών υγείας.

Το χρηματοδοτικό μοντέλο αποφασίστηκε στην αναλογία 40% για τη Γαλλία και 60% για την Καταλονία, σύμφωνα με την αναλογία του πληθυσμού εκατέρωθεν των συνόρων. Στο νοσοκομείο που λειτούργησε το 2014 υπάρχουν ένας Καταλανός και ένας Γάλλος διευθυντής. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που διαπιστώθηκαν ήταν η παροχή υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τα δύο διαφορετικά μοντέλα που υπάρχουν στη Γαλλία και την Ισπανία, η δυσκολία προσέλκυσης εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας που δέχονται να ζήσουν στην περιοχή και να εργαστούν σε ένα μικρό νοσοκομείο, η συνεργασία με δύο περιφερειακές διοικήσεις και τριάντα διαφορετικούς δήμους, η διαφορετική πολιτική των συνόρων, η έλλειψη ευρωπαϊκού κανονισμού και η μεγάλη απόσταση του τόπου από τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

«Είμαστε ένα εργαστήριο πειραματισμού στη μεταφορά κλινικών πληροφοριών» τόνισε ο κ. Κονίλ και πρόσθεσε πως «θα πρέπει να εργαστούμε για περισσότερη Ευρώπη», εξηγώντας ότι το νοσοκομείο σήμερα προωθεί το αίτημα για τη δημιουργία ενός διασυνοριακού ευρωπαϊκού χώρου υγείας. «Θα μπορούσαμε να στρέψουμε τις προσπάθειές μας στη δημιουργία ενός ειδικού καθεστώτος για τους εργαζόμενους στους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας, που εργάζονται σε δύο διαφορετικά κράτη, αντιμετωπίζουν διαφορετικές απαιτήσεις από άλλους επαγγελματίες που εργάζονται σε πιο κεντρικές, λιγότερο απομακρυσμένες περιφέρειες και να αναγνωριστεί η ύπαρξη δύο διαφορετικών πλαισίων αναφοράς και δύο διαφορετικών συστημάτων» συμπλήρωσε.

Διασυνοριακό σύστημα πληροφόρησης για τις χιονοστιβάδες στις Άλπεις

Αρκετά πιο μακριά αλλά σε μια επίσης απομακρυσμένη περιοχή, των Άλπεων αυτή τη φορά, ανάμεσα στο Τιρόλο και το νότιο Τιρόλο της Αυστρίας και το Τρεντίνο της Ιταλίας λειτουργεί ένα ακόμη σύστημα διασυνοριακής συνεργασίας. Πρόκειται για μια υπηρεσία πληροφόρησης για τις χιονοστιβάδες, το οποίο λειτουργεί σε καθημερινή βάση και σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, με στόχο την απόλυτη ασφάλεια των τουριστών, οι οποίοι την περασμένη σεζόν έφτασαν τις 500.000. Επιπλέον, οι μετεωρολογικοί οργανισμοί των τριών περιφερειών συνεργάζονται προκειμένου να εκδίδονται ακριβείς καιρικές προβλέψεις, ανά τρεις ώρες και ανά τοποθεσία.

Οι κάτοικοι, άλλωστε, των περιοχών έχουν εφοδιαστεί με ένα ειδικό πάσο, που τους παρέχει εκπτώσεις σε καταστήματα που βρίσκονται στις τρεις διαφορετικές περιφέρειες ενώ υπάρχει και το ευρω-εισιτήριο για τους νέους. Τα παραπάνω, όπως ανέφερε στο συνέδριο η Ελίζα Μπερτό (Elisa Berto), αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας «Εuregio Tyrol - South Tyrol - Trentino», είναι μερικά μόνο από τα αντικείμενα της διαπεριφερειακής συνεργασίας που ξεκίνησε το 1995, περιλαμβάνει τρεις αυτόνομες περιφέρειες και δύο αυτόνομες επαρχίες και δραστηριοποιείται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς όπως η κινητικότητα, τα σχολεία, η οικογένεια και ο πολιτισμός.

Η κ. Μπερτό έκανε λόγο για ένα σύμβολο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ένα κομμάτι της ευρύτερης ευρωστρατηγικής που προβλέπει συνεργασίες σε διαφορετικά διακυβερνητικά επίπεδα και διασυνοριακά έργα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

