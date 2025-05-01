Η παγκόσμια χρηματοδότηση για την υγεία αντιμετωπίζει ιστορικές προκλήσεις, καθώς οι χώρες χρηματοδότες μειώνουν τις συνεισφορές τους, προειδοποίησε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποσύρθηκε από τον ΠΟΥ μόλις ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο υποστηρίζοντας ότι ο Οργανισμός κακοδιαχειρίστηκε την πανδημία της COVID-19 και άλλες διεθνείς υγειονομικές κρίσεις. Οι ΗΠΑ είναι μακράν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΠΟΥ συνεισφέροντας περίπου κατά 18% στη συνολική χρηματοδότησή του.

«Ζούμε τη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια χρηματοδότηση για την υγεία στα χρονικά», δήλωσε ο Τέντρος σε δημοσιογράφους στην έδρα του ΠΟΥ στη Γενεύη.

Ο ΠΟΥ αναθεώρησε προς τα κάτω τον προϋπολογισμό του μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ, που επιδείνωσε μια κρίση χρηματοδότησης στον Οργανισμό.

Σε ερώτηση του Reuters για το ενδεχόμενο να υπάρξουν περαιτέρω αναθεωρήσεις στον προϋπολογισμό, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ δεν απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο, καθώς η διοίκηση του Οργανισμού συνεχίζει να αξιολογεί την κατάσταση.

Αντιμέτωπος με ένα εισοδηματικό κενό σχεδόν 600 εκατομμυρίων δολαρίων αυτό τον χρόνο ο ΠΟΥ πρότεινε τη μείωση του προϋπολογισμού του για την περίοδο 2026-27 κατά 21%, από 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε 4,2 δισεκατομμύρια σύμφωνα με το εσωτερικό υπόμνημα που περιήλθε σε γνώση του Reuters τον Μάρτιο.

«Φυσικά και αυτό είναι πολύ επώδυνο», ανέφερε ο Τέντρος, προειδοποιώντας ότι οι περικοπές θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Ο ΠΟΥ υπογραμμίζει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο εξοικονόμησης χρημάτων σε περιφερειακό, κεντρικό και εθνικό επίπεδο.

Θα μειώσει θέσεις εργασίας στα κεντρικά του γραφεία στη Γενεύη, και θα κλείσει ορισμένα γραφεία σε χώρες υψηλού μεσαίου εισοδήματος και άνω, τόνισε ο επικεφαλής του Οργανισμού.

Το ένα τέταρτο των δαπανών μισθοδοσίας του ΠΟΥ δεν θα καλυφθεί για τα επόμενα δύο χρόνια, προειδοποίησε ο επικεφαλής του τμήματος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ΠΟΥ, Ραούλ Τόμας. Είπε ότι δεν είναι ακόμη εφικτό να πει πόσες θέσεις εργασίας θα περικοπούν.

Ο Τέντρος δήλωσε επίσης ότι ο ΠΟΥ θέλει να προχωρήσει στη διεύρυνση της βάσης των δωρητών του, αναγνωρίζοντας ότι αντιμετωπίζει διαρθρωτικό πρόβλημα, καθώς εξαρτάται σε υπερβολικό βαθμό από εθελοντικές συνεισφορές - οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του Οργανισμού - που προέρχονται από λίγους δωρητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

