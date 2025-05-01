Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι ορίζει τον μέχρι σήμερα σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Μάικ Γουόλτς, υποψήφιο για νέο πρεσβευτή των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα αναλάβει καθήκοντα μεταβατικού συμβούλου εθνικής ασφάλειας της αμερικανικής προεδρίας, δήλωσε ο Τραμπ με ανάρτηση στο Truth Social.

Τον «έφαγε» το Signal

Ο Μάικ Γουόλτς ήταν πρωταγωνιστής στην υπόθεση της διαρροής πληροφοριών για την επίθεση των ΗΠΑ στις εγκαταστάσεις των Χούθι, στην Υεμένη.

Παρότι ο Λευκός Οίκος και προσωπικά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε καλύψει και υποβαθμίσει το θέμα, φαίνεται πως η «γκάφα» με τη συμμετοχή στη σύσκεψη μη διαπιστευμένου δημοσιογράφου, δεν ξεχάστηκε και πως ο Μάικ Βαλτς και ο συνεργάτης του, θα αποχωρήσουν από τις θέσεις τους.

Ο Γουόλτς βρισκόταν υπό έλεγχο και δυσμένεια σχετικά με το σκάνδαλο της ομαδικής συνομιλίας Signal. Ο Γουόλτς δημιούργησε μια ομαδική συνομιλία με το Signal και κατά λάθος συμπεριέλαβε τον συντάκτη του The Atlantic, Jeffrey Goldberg, αποκαλύπτοντας απόρρητες συζητήσεις με κορυφαίους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας σχετικά με τα σχέδια για στρατιωτικό χτύπημα σε στόχους των Χούθι στην Υεμένη. Οι πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν περιελάμβαναν το χρονοδιάγραμμα των χτυπημάτων και τα πακέτα όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Ακολούθησε μία προσπάθεια υποβάθμισης του γεγονότος από τον Λευκό Οίκο και η κόντρα με τον δημοσιογράφο, ο οποίος προέβη στην αποκάλυψη των σχεδίων.

Ποιος είναι ο Μάικ Γουόλτς

Ο Μάικλ Γουόλτς ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν από τους πρώτους διορισμούς του Τραμπ μετά την εκλογή του.

Πριν από τον ρόλο του στον Λευκό Οίκο, ήταν μέλος του Κογκρέσου από την έκτη περιφέρεια του Κογκρέσου της Φλόριντα από το 2019 έως ότου παραιτήθηκε τον Ιανουάριο για να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα.

Στο Κογκρέσο, υπηρέτησε στις επιτροπές Πληροφοριών, Ενόπλων Υπηρεσιών και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Πριν εκλεγεί στο Κογκρέσο ήταν αξιωματικός του Αμερικανικού Στρατού και της Εθνοφρουράς και αποσύρθηκε μετά από 27 χρόνια υπηρεσίας με τον βαθμό του συνταγματάρχη.

