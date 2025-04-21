Η περικοπή του μεγαλύτερου μέρους της διεθνούς βοήθειας των ΗΠΑ εγείρει κίνδυνο να χειροτερέψει ακόμη περισσότερο η ανθρωπιστική κατάσταση σε εμπόλεμες ζώνες, όπου τα συστήματα υγείας ήταν ήδη αντιμέτωπα με μεγάλες δοκιμασίες, όπως ιδίως στη Λωρίδα της Γάζας ή στο Σουδάν, προειδοποίησε χθες Κυριακή μια αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πάγωσε την αμερικανική βοήθεια στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών προγραμμάτων που είχαν σκοπό τη βελτίωση της υγείας σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ πρακτικά διέλυσε τη USAID, την αμερικανική υπηρεσία διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας, η οποία είχε ετήσιο προϋπολογισμό 42,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αντιπροσώπευε από μόνος του το 42% της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Ουάσιγκτον εξάλλου ανήγγειλε την προσεχή αποχώρησή της από τον ΠΟΥ, κάτι που θα μειώσει τον προϋπολογισμό του κατά το ένα πέμπτο, συρρικνώνοντας τις αποστολές και το προσωπικό του.

Οι ΗΠΑ, επί μακρόν η χώρα που συνεισέφερε το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης του οργανισμού για την υγεία του ΟΗΕ, δεν κατέβαλαν τα ποσά που είχαν δεσμευτεί το 2024 και μπορεί να μην το πράξουν ούτε το 2025.

«Ο ΠΟΥ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη των συστημάτων υγείας, την αποκατάστασή τους, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ιατρικών ομάδων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων», επισήμανε η Χανάν Μπάλχι, περιφερειακή διευθύντρια του ΠΟΥ αρμόδια για την ανατολική Μεσόγειο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο στο Ριάντ.

«Πολλά από τα προγράμματα αυτά έχουν σήμερα σταματήσει ή δεν μπορούν να συνεχιστούν», προειδοποίησε η κυρία Μπάλχι.

Στη Λωρίδα της Γάζας υπό πολιορκία, όπου η υγειονομική κατάσταση είναι καταστροφική και οι υλικές ζημιές πελώριες, έπειτα από ενάμισι χρόνο πολέμου ανάμεσα στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και τον ισραηλινό στρατό τα περισσότερα νοσοκομεία έχουν πάψει να λειτουργούν.

«Η υποστήριξη των ιατρικών ομάδων αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, ο εφοδιασμός με φάρμακα, η αποκατάσταση υποδομών υγείας πλήττονται άμεσα από το πάγωμα της αμερικανικής βοήθειας», εξήγησε η κ. Μπάλχι.

Στο Σουδάν, ο οργανισμός είναι αντιμέτωπος με αυξανόμενες δυσκολίες, καθώς ο πόλεμος που μαίνεται για πάνω από δυο χρόνια πλέον ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς ξερίζωσε εκατομμύρια ανθρώπους.

Τομείς της χώρας πλήττονται ταυτόχρονα από τουλάχιστον τρεις επιδημίες —ελονοσία, δάγκειος πυρετός, χολέρα—, επισήμανε η κ. Μπάλχι.

«Εργαζόμαστε με εντατικό τρόπο για να αναγνωρίζουμε αναφυόμενους και επανεμφανιζόμενους παθογόνους παράγοντες, για να προστατεύσουμε τους Σουδανούς, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο», επισήμανε.

Η αποχώρηση των ΗΠΑ από τον ΠΟΥ θα υπονομεύσει επίσης διαύλους επικοινωνίας που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες με τα καλύτερα πανεπιστήμια, τα κέντρα έρευνας και τους θεσμούς δημόσιας υγείας της χώρας.

Αυτό θα ήγειρε κίνδυνο να εμποδίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών, κρίσιμη για την αποτροπή υγειονομικών κρίσεων όπως μια μελλοντική πανδημία, πλήττοντας επομένως «τη δυνατότητά μας να εγγυώμαστε την επιτήρηση και τον εντοπισμό ασθενειών» σε παγκόσμια κλίμακα, πρόσθεσε η αξιωματούχος του ΠΟΥ.

Καθώς, όπως θύμισε, «αυτά τα βακτήρια κι οι ιοί δεν γνωρίζουν σύνορα κι αδιαφορούν για την ανθρώπινη πολιτική συγκυρία».

Πηγή: skai.gr

